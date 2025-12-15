"
Incendio en un departamento céntrico: rápido accionar evitó daños mayores

Un incendio se desató este lunes en un edificio ubicado sobre avenida Libertador, en pleno centro de San Juan. Bomberos lograron extinguir las llamas y no se registraron personas heridas.

Durante la tarde de este lunes, un incendio generó momentos de tensión en un edificio ubicado en pleno centro sanjuanino. El siniestro ocurrió sobre avenida Libertador al 646, en el tramo comprendido entre Avenida España y calle Salta, una zona de alto tránsito vehicular y peatonal.

Según se informó en un móvil en vivo de Canal 8, el fuego se habría originado en un departamento del penúltimo piso del edificio, ubicado en la vereda sur de la avenida. Las llamas pudieron observarse desde el exterior, lo que provocó alarma entre vecinos y personas que circulaban por el lugar.

Hasta el sitio arribaron dotaciones de Bomberos, que trabajaron durante varios minutos para controlar el foco ígneo. Finalmente, el incendio fue extinguido por completo, lo que permitió llevar tranquilidad a la zona.

De acuerdo con los primeros informes, no se registraron personas heridas como consecuencia del siniestro. Tampoco fue necesario evacuar a residentes por lesiones, aunque se aguardaban precisiones sobre los daños materiales ocasionados en el departamento afectado.

El edificio se encuentra a pocas cuadras del Centro Cívico, en una de las áreas más concurridas de la capital provincial. Por el momento, no trascendieron las causas que habrían provocado el inicio del incendio, y se esperaba que las pericias correspondientes aporten más información en las próximas horas.

