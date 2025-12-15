Durante la tarde de este lunes, un incendio generó momentos de tensión en un edificio ubicado en pleno centro sanjuanino. El siniestro ocurrió sobre avenida Libertador al 646, en el tramo comprendido entre Avenida España y calle Salta, una zona de alto tránsito vehicular y peatonal.
Incendio en un departamento céntrico: rápido accionar evitó daños mayores
