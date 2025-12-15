Incendio en un departamento céntrico: rápido accionar evitó daños mayores

Según se informó en un móvil en vivo de Canal 8, el fuego se habría originado en un departamento del penúltimo piso del edificio, ubicado en la vereda sur de la avenida. Las llamas pudieron observarse desde el exterior, lo que provocó alarma entre vecinos y personas que circulaban por el lugar.

Hasta el sitio arribaron dotaciones de Bomberos, que trabajaron durante varios minutos para controlar el foco ígneo. Finalmente, el incendio fue extinguido por completo, lo que permitió llevar tranquilidad a la zona.