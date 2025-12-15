Una joven sufrió graves quemaduras mientras cocinaba y quedó internada

Según el parte policial, alrededor de las 00:20 horas ingresó al nosocomio una ambulancia departamental trasladando a Daniela Lizeth Pereira Guzmán, de 20 años, domiciliada en Caucete. La joven fue acompañada por su madre, quien aportó los primeros datos sobre lo sucedido.

De acuerdo a su testimonio, la joven se encontraba cocinando en su casa junto a su pareja cuando, por motivos que no quedaron del todo claros, algo le cayó encima, provocándole quemaduras en el rostro y el tórax.

Ante la gravedad de la situación, se realizó un llamado al 911 y la víctima fue derivada de inmediato para recibir atención médica.

Tras una primera evaluación en la guardia, los profesionales de la salud dispusieron su derivación al sector de quemados del Hospital Marcial Quiroga, donde quedó internada bajo observación y tratamiento especializado.

Fuentes hospitalarias indicaron que las lesiones requerían un control más exhaustivo, aunque hasta el momento no se brindaron precisiones oficiales sobre su evolución.

Investigación en curso

La Policía se encuentra en una etapa inicial de la investigación para establecer con exactitud las circunstancias del hecho. Hasta el momento, la joven no prestó declaración, lo que impide confirmar detalles clave sobre cómo se originaron las quemaduras.

Desde el entorno policial señalaron que al momento del incidente la mujer estaba acompañada por su pareja, aunque no trascendieron más datos al respecto. La causa continúa en análisis para determinar si se trató de un accidente doméstico o si existió algún otro factor involucrado.