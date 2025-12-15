Canasta de crianza en noviembre superó los $570.000 para chicos de 6 a 12 años

image

Valores de la canasta de crianza según la edad

Los valores publicados por el Indec revelan que la crianza para un menor de 1 año se ubicó en los $450.355: $142.416 fueron costos de bienes y servicios, mientras que los $307.939 fueron costos de cuidado.

Para el grupo de 1 a 3 años, los bienes y servicios representaron $183.892, mientras que el cuidado insumió $351.930 mensuales. Con respecto a niños de 4 a 5 años, el número total se ubica en $454.165, como consecuencia de $234.209 en costos de bienes y servicios y $219.956 en costos de cuidado.

Por último, en la franja de 6 a 12 años el costo fue de $571.106, en donde $290.537representaron los costos de bienes y servicios y $280.569 en costos de cuidado.

La medición de la canasta de crianza se actualiza mensualmente y busca visibilizar el impacto económico que implica la crianza en los hogares, así como aportar información clave para el diseño y seguimiento de políticas públicas vinculadas a la infancia y la niñez.