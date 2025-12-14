La Dirección de Protección Civil emitió la Alerta Meteorológica N° 66/25 por tormentas para la tarde del domingo 14 de diciembre, que afectará al sector Este de la provincia de San Juan. El aviso rige bajo nivel amarillo e incluye a los departamentos de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.
Alerta amarilla por tormentas para el Este de San Juan este domingo
Protección Civil advirtió sobre la posibilidad de lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo durante la tarde del 14 de diciembre en varios departamentos.