San Juan 8 > San Juan > tormentas

Alerta amarilla por tormentas para el Este de San Juan este domingo

Protección Civil advirtió sobre la posibilidad de lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo durante la tarde del 14 de diciembre en varios departamentos.

La Dirección de Protección Civil emitió la Alerta Meteorológica N° 66/25 por tormentas para la tarde del domingo 14 de diciembre, que afectará al sector Este de la provincia de San Juan. El aviso rige bajo nivel amarillo e incluye a los departamentos de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

Según el informe oficial, el área será impactada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y la ocasional caída de granizo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevén valores acumulados de entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de que esos registros sean superados de manera puntual.

