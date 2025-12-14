Alerta amarilla por tormentas para el Este de San Juan este domingo

Según el informe oficial, el área será impactada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y la ocasional caída de granizo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevén valores acumulados de entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de que esos registros sean superados de manera puntual.