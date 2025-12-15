Este lunes, el Banco Central de la República Argentina anunció que, a partir de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación del dólar comenzarán a actualizarse mensualmente en función de la inflación. La medida fue comunicada oficialmente junto con la puesta en marcha de un programa destinado a acumular reservas internacionales.
Desde enero, bandas de flotación del dólar se actualizarán por la inflación
La autoridad monetaria definió que el esquema cambiario se ajustará a través del Índice de Precios al Consumidor mensual y presentó una estrategia gradual para fortalecer las reservas internacionales.