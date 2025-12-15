"
Desde enero, bandas de flotación del dólar se actualizarán por la inflación

La autoridad monetaria definió que el esquema cambiario se ajustará a través del Índice de Precios al Consumidor mensual y presentó una estrategia gradual para fortalecer las reservas internacionales.

Este lunes, el Banco Central de la República Argentina anunció que, a partir de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación del dólar comenzarán a actualizarse mensualmente en función de la inflación. La medida fue comunicada oficialmente junto con la puesta en marcha de un programa destinado a acumular reservas internacionales.

Según precisó la autoridad monetaria, el esquema cambiario evolucionará cada mes al ritmo del dato informado por el INDEC, por lo que para el primero se tomará como referencia el índice correspondiente a los dos meses previos.

En paralelo, el organismo que conduce Santiago Bausili delineó una estrategia para incrementar las reservas, vinculada a la demanda de dinero y al nivel de liquidez del mercado cambiario. El escenario base contempla una expansión de la base monetaria "desde el 4,2%" del Producto Bruto Interno "hasta el 4,8% hacia fines de 2026".

En el Banco Central anticiparon que un aumento adicional de la demanda de dinero de 1% del PBI podría llevar las compras de USD 10.000 millones a USD 17.000 millones (Foto: NA)

Ese proceso de remonetización podría financiarse con "compra de hasta USD 10.000 millones", siempre que los flujos de la balanza de pagos lo permitan. No obstante, si la demanda de dinero creciera un punto adicional del PBI, el monto de adquisiciones podría elevarse hasta los USD 17.000 millones.

A su vez, también será tenida en cuenta la liquidez del mercado de cambios. Asimismo, detallaron que el monto de ejecución diaria inicialmente estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios.

Además, se reservó la posibilidad de realizar adquisiciones en bloque con el objetivo de evitar distorsiones en la dinámica cambiaria.

Desde la entidad señalaron que el nuevo esquema se inscribe en una etapa posterior al proceso electoral, con condiciones consideradas favorables para avanzar en el crecimiento, la acumulación de reservas y la normalización monetaria. El anuncio se sumó a las definiciones recientes del programa económico para el próximo año.

