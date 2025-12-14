Cerca de 40 mil personas vibraron en la segunda noche de la Fiesta de Santa Lucía

La Fiesta Nacional de Santa Lucía vivió este fin de semana una segunda noche histórica, con la participación de cerca de 40 mil personas que colmaron el predio y disfrutaron de una propuesta artística, cultural y religiosa que volvió a reunir a toda la familia sanjuanina.
El broche de oro de la jornada estuvo a cargo de Abel Pintos, quien brindó un espectáculo emotivo y de gran nivel, haciendo cantar y emocionar al público con un repertorio que recorrió sus principales éxitos y reafirmó su fuerte vínculo con la gente.