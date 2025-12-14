"
Cerca de 40 mil personas vibraron en la segunda noche de la Fiesta de Santa Lucía

El broche de oro de la jornada estuvo a cargo de Abel Pintos, quien brindó un espectáculo emotivo y de gran nivel, haciendo cantar y emocionar al público con un repertorio que recorrió sus principales éxitos y reafirmó su fuerte vínculo con la gente.

La Fiesta Nacional de Santa Lucía vivió este fin de semana una segunda noche histórica, con la participación de cerca de 40 mil personas que colmaron el predio y disfrutaron de una propuesta artística, cultural y religiosa que volvió a reunir a toda la familia sanjuanina.

Durante la noche, el escenario mayor fue protagonista con la participación de destacados artistas locales, que mostraron el talento sanjuanino y acompañaron una grilla diversa pensada para todos los gustos. En paralelo, el escenario joven tuvo una presencia destacada, con la actuación de jóvenes artistas y bandas emergentes que demostraron su calidad artística y fueron ampliamente acompañados por el público.

En el marco de las celebraciones patronales, también se llevó adelante la procesión y la misa en honor a Santa Lucía, una de las actividades más significativas y tradicionales de la festividad, que convoca año a año a la comunidad en un clima de fe y devoción. Estas actividades religiosas se repetirán en la jornada de hoy, reafirmando el profundo sentido espiritual que distingue a esta fiesta.

La Fiesta Nacional de Santa Lucía continúa este domingo con una nueva jornada cargada de propuestas culturales, artísticas y religiosas, y tendrá su gran cierre con una verdadera celebración popular de la mano de Dale que Va, prometiendo una despedida a puro ritmo y alegría para toda la familia.

