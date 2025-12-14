Cerca de 40 mil personas vibraron en la segunda noche de la Fiesta de Santa Lucía

El broche de oro de la jornada estuvo a cargo de Abel Pintos, quien brindó un espectáculo emotivo y de gran nivel, haciendo cantar y emocionar al público con un repertorio que recorrió sus principales éxitos y reafirmó su fuerte vínculo con la gente.

Durante la noche, el escenario mayor fue protagonista con la participación de destacados artistas locales, que mostraron el talento sanjuanino y acompañaron una grilla diversa pensada para todos los gustos. En paralelo, el escenario joven tuvo una presencia destacada, con la actuación de jóvenes artistas y bandas emergentes que demostraron su calidad artística y fueron ampliamente acompañados por el público.