Le dispararon desde un vehículo en movimiento y lo dejaron herido

El hecho ocurrió de madrugada en el barrio Pateta. La víctima, de 32 años, recibió un disparo en una pierna. Los agresores estarían identificados y uno sería menor de edad.

Un violento ataque a tiros alteró la madrugada de este lunes en Chimbas, cuando un hombre de 32 años fue baleado desde un automóvil en movimiento en el interior del barrio Pateta. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson y se encuentra fuera de peligro.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la mañana, cuando Andrés Castro se encontraba en la vivienda de un familiar. Según fuentes vinculadas a la investigación, en un momento salió a la calle y advirtió la llegada de un vehículo de color oscuro.

Disparos desde el auto y fuga

Siempre de acuerdo a la información policial, en el interior del automóvil viajaban dos sujetos conocidos en la zona con el apodo de “Los Simpson”. Sin mediar palabras, efectuaron al menos dos disparos, uno de los cuales impactó en la pierna izquierda de Castro, a la altura de la rodilla.

Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga a gran velocidad, sin que hasta el momento hayan sido detenidos.

El herido fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias 107 y trasladado al sector de Urgencias del Hospital Rawson, donde quedó internado para observación. Afortunadamente, su vida no corre peligro, confirmaron fuentes médicas.

Autores identificados

Desde la Policía señalaron que los presuntos autores del ataque estarían identificados. Se trataría de dos familiares, uno de ellos menor de edad, conocidos en el ambiente delictivo por el particular apodo con el que son señalados, en referencia a la serie animada estadounidense.

La investigación quedó a cargo de la UFI Genérica, que trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho, determinar el móvil del ataque y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

