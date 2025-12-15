Le dispararon desde un vehículo en movimiento y lo dejaron herido

Siempre de acuerdo a la información policial, en el interior del automóvil viajaban dos sujetos conocidos en la zona con el apodo de “Los Simpson”. Sin mediar palabras, efectuaron al menos dos disparos, uno de los cuales impactó en la pierna izquierda de Castro, a la altura de la rodilla.

Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga a gran velocidad, sin que hasta el momento hayan sido detenidos.

El herido fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias 107 y trasladado al sector de Urgencias del Hospital Rawson, donde quedó internado para observación. Afortunadamente, su vida no corre peligro, confirmaron fuentes médicas.

Autores identificados

Desde la Policía señalaron que los presuntos autores del ataque estarían identificados. Se trataría de dos familiares, uno de ellos menor de edad, conocidos en el ambiente delictivo por el particular apodo con el que son señalados, en referencia a la serie animada estadounidense.

La investigación quedó a cargo de la UFI Genérica, que trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho, determinar el móvil del ataque y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.