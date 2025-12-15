En Jáchal, Orrego entregó 83 viviendas y anunció un pavimento clave

Agregó que “recién viniendo recordaba muy bien este barrio, Los Trigales, que estaba en un porcentaje de un 20 y pico y era financiado por recursos nacionales. Obras que ya no llegan más a San Juan, ni llegan a cualquier provincia, porque la obra pública por ahí no es una prioridad que tiene el Gobierno actual. Pero decidimos definitivamente avanzar y empezamos a reactivar la obra pública. Hoy podemos decir, con mucha humildad, con mucho orgullo que hoy el 100% de las obras que tiene la provincia, son financiadas con recursos provinciales y eso es gracias a cada uno de los sanjuaninos, al esfuerzo, a la austeridad y al compromiso de todos los días levantarnos y seguir trabajando para tener un futuro mejor”.

El mandatario anunció que “cuando venía por la Ruta 150, yo sé que está Gran China que siempre tiene los mismos problemas. Me fui para verlo y tomé la decisión de que vamos a pavimentar ese lugar. Va a estar pavimentado la calle Flores, desde la Calle Honda a Gran China”.

Y destacó que “decirles también que viene un nuevo desafío para Jáchal, porque nosotros el 9 de diciembre enviamos el proyecto de la ley de expropiación para poder recuperar la Zona Franca acá en Jáchal. Y van a contar con un predio que tiene 116 hectáreas, un predio que además tiene condiciones sumamente importantes, porque tiene líneas de media tensión. Vamos a trabajar para que se desarrolle un parque industrial, vamos a trabajar también para poder desarrollar un parque solar y los jachalleros van a encontrar ahí una usina de oportunidades”.

Finalmente expresó que “lo que digo con esto es que todos nosotros juntos, todos pensando de la misma manera, todos con la misma fuerza, en tiempo un poco más o un poco menos, pero lo importante es que vamos con proyectos serios, proyectos sanos, proyectos que beneficien a Jáchal”. Deseó al pueblo de Jáchal unas felices fiestas: “feliz Navidad, y que el año 2026 nos encuentre unidos. Si estamos unidos no hay obstáculos que no podamos superar”.

Detalles de las viviendas

Las 83 casas del barrio Trigales fueron construidas bajo el sistema constructivo tradicional, utilizando mampostería de ladrillón cerámico macizo y una estructura de hormigón armado, incluyendo columnas, vigas y losas.

Las unidades habitacionales se distribuyen en cuatro prototipos, todos con superficies que alcanzan alrededor de 62 m2. El diseño de cada prototipo incluye dos dormitorios, un baño, y un área integrada de cocina y comedor.

Un aspecto distintivo es que las viviendas cuentan con expansiones materializadas mediante pérgolas metálicas y tienen previsto un espacio destinado para una futura ampliación, que permitirá construir un tercer dormitorio.

Las unidades se entregaron completamente equipadas, lo que incluye mesadas de granito natural, pileta de cocina y lavadero, cocina eléctrica de cuatro hornallas, termotanque eléctrico de 80 litros y caloventor. Adicionalmente, todas las aberturas cuentan con rejas de planchuelas y hierro. Cuatro de las viviendas se destacan por incluir un baño adaptado, agregando barrales y asiento para personas con discapacidad.

En el diseño urbano, el barrio Trigales está provisto de calles enripiadas, cordones cuneta, badenes e indicadores de calles. Cuenta con la infraestructura esencial, incluyendo red de cloaca, red de agua potable, red eléctrica aérea y alumbrado público.

Impulso al autoempleo con herramientas y capacitaciones

Posteriormente a la entrega de las viviendas, la comitiva se trasladó a la EPET N° 1, ubicada en Agustín Gómez esquina General Acha, para realizar la entrega de herramientas destinadas a proyectos de autoempleo. Esta iniciativa se lleva a cabo en el marco del Programa Provincial Aprender Trabajar y Producir, impulsado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, junto a la Secretaría de Industria, Comercio y Servicios y la Dirección de Empleo y Formación.

Durante el acto, se entregaron herramientas para nueve nuevos proyectos de autoempleo en los rubros de soldadura, refrigeración y aire acondicionado, y panificación y repostería. Este recurso es clave para la construcción de autonomía, la generación de trabajo digno y la apertura de nuevas oportunidades para los beneficiarios de la villa cabecera, Tamberías, La Represa y Villa Mercedes.

Además de la entrega de insumos productivos, la jornada incluyó la distribución de 130 certificados de capacitaciones a participantes de Huaco, Villa Mercedes y villa cabecera de Jáchal. Estas propuestas formativas, que fortalecen trayectorias laborales, fueron posibles gracias a la articulación con diversas instituciones del departamento. Entre los cursos dictados figuran Electricidad I Instalaciones y Mantenimiento Domiciliario (en Huaco), Electricidad Domiciliaria Nivel 1, Refrigeración y Aire Acondicionado, Panificación - Técnicas y Recetas, Soldadura I, Repostería Artesanal y Mecánica del Automotor.