Unas 320 mil personas disfrutaron de la Fiesta Nacional del Sol 2025

fns fiesta del sol 2025 show central velódromo CARRIZO Fotos: Adrián Carrizo para sanjuan8.com.

El viernes, ya con la feria habilitada, la convocatoria fue de unas 60.000 personas, que recorrieron el predio, visitaron los stands institucionales y disfrutaron de la amplia oferta gastronómica y cultural.

La tercera noche, el sábado, marcó el punto más alto de asistencia: 100.000 personas transitaron la feria, vivieron los recitales centrales y participaron de las actividades distribuidas en los diferentes espacios del predio. Ese día, los shows de artistas de renombre nacional sumaron un gran atractivo.

fns fiesta del sol 2025 soledad CARRIZO Fotos: Adrián Carrizo para sanjuan8.com.

El domingo, última jornada, estuvo dedicado especialmente a los artistas locales y a la propuesta familiar. A lo largo del cierre, miles de visitantes volvieron a darle un marco multitudinario a la feria, consolidando así una participación total que se estima cercana a 300.000 personas entre el jueves y el domingo.

Este año, la Fiesta ofreció un renovado Espacio Federal, con stands representativos de los 19 municipios, además de un Patio de Juegos especialmente diseñado para los más chicos, que incluyó un laberinto inflable de 250 metros, uno de los puntos más concurridos por las familias.

Abril Aranda emprendedora del sol 2025 fns CARRIZO Abril Aranda, emprendedora del Sol 2025. Foto: Adrián Carrizo.

En todas las jornadas, la presencia del gobernador Marcelo Orrego marcó un acompañamiento constante a los artistas, emprendedores y expositores. El mandatario recorrió medios, saludó a visitantes y destacó el valor cultural y productivo que la Fiesta genera para la provincia.

La FNS 2025 cerró con un saldo altamente positivo, consolidándose como uno de los eventos más convocantes del calendario sanjuanino y ofreciendo una experiencia diversa, integradora y de calidad para miles de personas.