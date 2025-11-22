La Serena promociona su verano en pleno corazón de San Juan

Temporada en alza y fuerte interés del mercado sanjuanino

Aunque la temporada estival aún no comenzó formalmente, La Serena ya registra un 60% de reservas en hoteles y departamentos, con proyección de llegar al 80% antes de fin de año, según datos aportados por su área turística.

En la última temporada ingresaron más de 52.000 argentinos por Agua Negra con destino a la Región de Coquimbo, y la ciudad espera un movimiento similar o superior. El Faro Monumental, uno de sus puntos más visitados, recibió 134.000 personas en el verano pasado.

El Paso de Agua Negra abrirá oficialmente el 26 de noviembre, por lo que crece la expectativa por el flujo de turistas. Desde el stand señalaron que el sanjuanino valora especialmente el clima estable, las mañanas frescas que permiten hacer ejercicio y la oferta de actividades culturales, deportivas y nocturnas sobre la Avenida del Mar.

Promoción en la FNS y recomendaciones para turistas

Además de la acción en el microcentro, La Serena cuenta con un espacio propio dentro de la Fiesta Nacional del Sol 2025, en el predio del estadio del Bicentenario. Allí continúan mostrando experiencias, circuitos, eventos y promociones especiales para quienes planeen sus vacaciones al otro lado de la cordillera.

Entre las recomendaciones para quienes viajen esta temporada, el equipo de turismo del vecino país insiste en estacionar en zonas habilitadas, no dejar objetos a la vista dentro de los autos y guardar el vehículo en el alojamiento para evitar inconvenientes.

La propuesta incluye también actividades turísticas, culturales, deportivas, gastronomía marina y la clásica vida nocturna junto al mar. En la carpa promocional, los visitantes sanjuaninos recibieron además merchandising turístico.