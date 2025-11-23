FNS: grilla de artistas que actuarán este domingo en los escenarios

El Escenario Energético reunirá a Juno, Anita Pau, Japoneses de Bolsillo, Aldo Zaragoza, Ignacio Agulles, Postcasete, Esha, Gringos Turistas, Martina Flores, Blues Valentine, Limbo y el cierre con Pijama Party.

En el Escenario Clásico actuarán Jorge Castro, RoomBand, Carlota de Belaustegui Celina Fernández, Whipala, El Tesoro de los Pueblos, Patricia Vizcaíno, Valentino Gaitán, Inti Huama, Trío Los Barros, A3 Hermanos Andrada y Salvador Oliva.

El Paseo Federal será, nuevamente, un espacio de encuentro y diversidad cultural, con intervenciones artísticas protagonizadas por municipios de toda la provincia. Música, danza y producciones que se integrarán en un recorrido que celebra la riqueza cultural de cada departamento.

Cabe destacar que las entradas del jueves 20 son válidas para este domingo 23. Las boleterías estarán habilitadas y las personas con discapacidad podrán ingresar de manera gratuita presentando el carnet correspondiente.

Para facilitar el acceso, la RedTulum pondrá a disposición la posibilidad de transporte gratuito. Los colectivos partirán desde distintos puntos estratégicos de la provincia entre las 18 h y las 22 h para garantizar el traslado hacia el Estadio, mientras que los regresos se realizarán desde las 19 h y hasta la finalización del último espectáculo. Las líneas estarán identificadas por colores según la zona que cubran:

Grupo violeta: Capital y Rivadavia

Puntos de partida: Estación Córdoba, Parque de Rivadavia, Cipolletti y Benavídez, La Bebida (Comercio y Yornet) y Marquesado (Parador del Ciclista).

Grupo verde: Chimbas y Albardón

Puntos de partida: Plaza de Chimbas, Parque de Chimbas y Plaza de Albardón.

Grupo celeste: Santa Lucía, Caucete y 9 de Julio

Puntos de partida: Plaza de Santa Lucía, Plaza de Alto de Sierra, Colón y San Lorenzo, Terminal de Caucete, Plaza de Caucete, Plaza de 9 de Julio y Las Chacritas.

Grupo amarillo: Rawson, Pocito y Sarmiento

Puntos de partida: Plaza de Villa Krause, San Miguel y República del Líbano, Plaza de Pocito, Carpintería, La Rinconada, Plaza de Media Agua y Los Berros.

Las actividades durante la última noche se concentran solamente en la Feria y no habrá presentaciones en el escenario mayor del Estadio del Bicentenario como tampoco show artístico en el Velódromo.