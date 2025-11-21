"
Después del fuerte viento, llega la noche más esperada del rock en la FNS 2025

Tras la suspensión por el viento, la FNS 2025 retoma su programación con una jornada que promete grandes convocatorias. Estelares y Ciro y los Persas encabezarán la grilla del viernes.

Luego de un jueves atravesado por el alerta meteorológico y la suspensión preventiva de todas las actividades de la Feria, la Fiesta Nacional del Sol 2025 recupera este viernes su ritmo habitual. Con el clima estabilizado y sin advertencias vigentes, la organización confirmó que todo funcionará con normalidad y que la esperada noche del rock será la protagonista de la segunda jornada.

Este viernes 21 llegará el turno de un clásico infaltable: una grilla rockera que promete atraer a miles de visitantes. Estelares subirá al escenario con un show que incluirá éxitos como “Ella dijo” y “Un día perfecto”, mientras que el cierre estará en manos de Ciro y los Persas, que prepara un repaso por sus himnos más potentes para encender al público.

Además, la apertura oficial de la FNS 2025 —que debió reprogramarse por el temporal— se realizará esta noche con la presencia del gobernador Marcelo Orrego y autoridades provinciales. El resto de las propuestas artísticas, institucionales y gastronómicas continúan sin modificaciones en los distintos espacios del predio.

A continuación, la programación completa para este Día 2, desde las 20 horas:

Velódromo Energético:

Dosis – Cuerda Floja – Mely Desgens – De La Lora – Ekiss – Gipsy – Carla & The Gipsters – Ana Paroldi – Free Khalo – Pauli Figueroa – Discobilly – Sawabona – Marzio Full Band

Escenario Clásico:

Materia Prima – Adrián Cuevas – Ecos Coloniero – Dúo Herencia – De Buena Cepa – Los Románticos Iracundos – Paola Hascher – Noelia Cantos – Jonatan Vera Trío – Lechu García – Los Luceros de Jáchal – Dúo Díaz Heredia – Tres Para Cuyo

Escenario Peña:

La Divina – Leda del Revés – Dúo Wampem – Franco Aparici – Mara Díaz – D’Sures – Giselle Aldeco – Murga La Pericana – Holala – Nueva Banda – Flavia Gómez – Leo Jorquera – Ta Copa

Con esta reprogramación, la FNS 2025 garantiza el desarrollo de todas sus actividades esenciales y una noche que promete vibrar al ritmo del rock.

