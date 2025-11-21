Después del fuerte viento, llega la noche más esperada del rock en la FNS 2025

Este viernes 21 llegará el turno de un clásico infaltable: una grilla rockera que promete atraer a miles de visitantes. Estelares subirá al escenario con un show que incluirá éxitos como “Ella dijo” y “Un día perfecto”, mientras que el cierre estará en manos de Ciro y los Persas, que prepara un repaso por sus himnos más potentes para encender al público.

Además, la apertura oficial de la FNS 2025 —que debió reprogramarse por el temporal— se realizará esta noche con la presencia del gobernador Marcelo Orrego y autoridades provinciales. El resto de las propuestas artísticas, institucionales y gastronómicas continúan sin modificaciones en los distintos espacios del predio.