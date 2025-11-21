Luego de un jueves atravesado por el alerta meteorológico y la suspensión preventiva de todas las actividades de la Feria, la Fiesta Nacional del Sol 2025 recupera este viernes su ritmo habitual. Con el clima estabilizado y sin advertencias vigentes, la organización confirmó que todo funcionará con normalidad y que la esperada noche del rock será la protagonista de la segunda jornada.
Después del fuerte viento, llega la noche más esperada del rock en la FNS 2025
Tras la suspensión por el viento, la FNS 2025 retoma su programación con una jornada que promete grandes convocatorias. Estelares y Ciro y los Persas encabezarán la grilla del viernes.