Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos regresaron a los escenarios sanjuaninos durante el show central de la Fiesta Nacional del Sol, donde fueron ampliamente ovacionados por el público. Antes de la presentación, la banda compartió en sus redes sociales un video con la intimidad del detrás de escena, un registro que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.
Previo a su show, Euge Quevedo entonó "Mi querido San Juan"
