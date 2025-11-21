"
Previo a su show, Euge Quevedo entonó "Mi querido San Juan"

Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos mostraron el detrás de escena previo a su show en la Fiesta del Sol, con música, humor y anécdotas en la previa a una noche ovacionada.

Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos regresaron a los escenarios sanjuaninos durante el show central de la Fiesta Nacional del Sol, donde fueron ampliamente ovacionados por el público. Antes de la presentación, la banda compartió en sus redes sociales un video con la intimidad del detrás de escena, un registro que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

En la publicación se observa al grupo ingresando al camarín mientras Eugenia comentaba sobre las condiciones climáticas, en referencia a las fuertes ráfagas de viento que comenzaron cerca de las 21 y que derivaron en la suspensión de la primera noche de feria. Allí también se ve a los músicos ajustando peinados, vestuario y repasando detalles de la rutina previa al show.

Entre los momentos destacados, la cantante interpretó una estrofa de “Volveré siempre a San Juan” como parte de su preparación vocal. Lo hizo en tono de humor, incluso haciendo una autocrítica sobre la afinación, comentario que sus compañeros desestimaron entre risas asegurando que “merecía un diez”. La elección del tema fue celebrada en los comentarios de la publicación.

En el registro también se muestran anécdotas y escenas distendidas que reflejan el clima interno del grupo antes de salir al escenario. La banda describió la jornada como “una noche tremenda en San Juan”, resaltando la energía del público y el recibimiento de los sanjuaninos.

Tras la previa, LBC y Eugenia Quevedo desplegaron sus éxitos en una presentación que hizo vibrar al público, en una velada cuartetera que además contó con la participación de Sabroso y Q’Lokura.

