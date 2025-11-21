Previo a su show, Euge Quevedo entonó "Mi querido San Juan"

En la publicación se observa al grupo ingresando al camarín mientras Eugenia comentaba sobre las condiciones climáticas, en referencia a las fuertes ráfagas de viento que comenzaron cerca de las 21 y que derivaron en la suspensión de la primera noche de feria. Allí también se ve a los músicos ajustando peinados, vestuario y repasando detalles de la rutina previa al show.

Una publicación compartida de La Banda de Carlitos (@labandadecarlitosok)

Entre los momentos destacados, la cantante interpretó una estrofa de “Volveré siempre a San Juan” como parte de su preparación vocal. Lo hizo en tono de humor, incluso haciendo una autocrítica sobre la afinación, comentario que sus compañeros desestimaron entre risas asegurando que “merecía un diez”. La elección del tema fue celebrada en los comentarios de la publicación.