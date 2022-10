Uñac realizó la apertura del Congreso Nacional de Nuevas Tecnologías de la Construcción

El encuentro está organizado por la Cámara Empresarial de la Construcción de San Juan y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ, apoyado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos del Gobierno de San Juan.

El congreso está destinado a estudiantes, profesionales, empresas, funcionarios e interesados en el sector de la construcción y se realizará los días jueves 20/10, de 9 a 17 horas y viernes 21/10 de 10 a 18 horas. La entrada es libre y gratuita y contará con la participación de disertantes expertos de Buenos Aires, Mendoza y San Juan.

Se abordarán temas desde distintas perspectivas: desde lo gubernamental, las empresas de insumos, las constructoras y profesionales.

El evento tiene por objetivo pensar en nuevos sistemas constructivos, basados en nuevas tecnologías, que permitan favorecer a los distintos estamentos del sector de la construcción. Para la industria, es necesario implementar nuevas metodologías que brindan múltiples beneficios.

El congreso responde a esa necesidad, enfocándose en conocer lo que se está haciendo en el resto del mundo y el estudio de las posibilidades de implementarlo en San Juan.

En el comienzo del acto, el gobernador expresó: “En San Juan y Mendoza estamos acostumbrados a la construcción tradicional y es una realidad. Durante muchas décadas tuvimos una inclinación para determinar que el sistema tradicional ofrece ciertas características. Más allá de los desafíos sísmicos que tenemos debemos plantear un cambio cultural, también en las nuevas tecnologías de la construcción. Se abaratan costos y tiempos e impactan lo menos posible en la mano de obra porque. Estos son los desafíos que deberemos darnos en el corto tiempo”.

Avanzando en su exposición, Uñac agregó que “éstos desafíos deben empezar acá, en coloquios, seminarios y congresos, donde podemos discutir presente y futuro de San Juan y de las nuevas tecnologías. El pasado tiene que servir como una referencia de las cosas que hicimos, de las que deberemos consolidar y las que no hicimos bien y que deberemos mejorar. Pero los ojos tienen que estar puestos en los nuevos desafíos de la construcción, que implica pensar que San Juan y Mendoza no solamente tienen presente si no que estamos entre todos discutiendo y planificando el futuro”.

Por su parte, Ortiz Andino Ortiz Andino manifestó: “Creemos que debemos ir en esta línea, adoptando todas estas nuevas tecnologías, modernizándonos porque nos va a ayudar a realizar más obras con los financiamientos que tenemos y daremos más seguridad a todos los habitantes”.

Continuando, el ministro agregó: “Valoro y agradezco el apoyo recibido por Mendoza, trabajando en varios temas de forma conjunta, como el hídrico. La participación de ellos en este congreso de alguna manera hace que se evidencie este trabajo en conjunto, también en un seno que estamos como lo es SIMOP, donde están todos los ministros de obras públicas del país”.

Para concluir, dijo que “es muy importante que vayamos de la mano, independientemente del escenario político que tengamos en cada provincia. Tenemos situaciones muy parecidas y la verdad hay grandes posibilidades de avanzar y nos va a beneficiar a ambas provincias.”

Por su parte, Minozzi destacó la articulación público privada, que se realiza en la provincia merced a políticas de estado desarrolladas por el gobierno local. “Aportamos nuestro grano de arena para estar dentro de la esté dentro de la Confederación de PYMES Constructoras de la República Argentina y valoramos mucho la difusión de éstos congresos, donde se inserta nuestra actividad, sísmica, y mostrar cómo se lleva adelante la construcción en San Juan”, dijo.

A su turno, Gerardo Fernández agregó que “en un mundo informatizado, tenemos un bombardeo de información. Es una alegría estar hoy acá, y poniendo en valor el trabajo conjunto de dos provincias, con lazos en común. Entendemos que esto se hace de la mano, dejando diferencias de lado”.

Continuando, el funcionario puso en valor la presencia de los jóvenes y reflexionó sobre la conveniencia de actuar dejando de lado aspiraciones personales y teniendo presente el bien común.

Seguidamente, el decano de FAUD destacó que la temática del congreso es actual, “para despejar el panorama sobre los recursos para el trabajo diario en la construcción, teniendo en cuenta la protección del medio ambiente y la sismicidad de San Juan”.

Para cerrar su discurso, Velasco hizo hincapié en la formación académica de los estudiantes y su proyección a futuro. “Es fundamental la interacción con las instituciones vinculadas con el sector de la construcción y con el gobierno, ya que como universidad pública debemos una devolución a la sociedad”.

A continuación, Enrique Velasco, se refirió a los nuevos sistemas constructivos aplicados en todo el país y su rápido desarrollo, que en San Juan necesita ser impulsado. “Debemos romper la resistencia al cambio, para aceptar nuevas tecnologías y materiales. Será tarea de los jóvenes informar sobre nuevos sistemas y materiales de construcción, con ventajas en los costos, en la protección del medio ambiente y el ahorro de energía, para lograr ambientes muy confortables”, culminó.

Siguiendo, Isgró hizo hincapié en el trabajo conjunto entre provincias y en las nuevas tecnologías en materiales, lo que “nos lleva a pensar en ir hacia el futuro. A partir de la Ley de Etiquetado de Eficiencia Energética, empezamos a instalar las nuevas tecnologías constructivas, que aporta a los proyectos velocidad, eficiencia, factor humano en la instalación de materiales y otros”. Finalmente, el funcionario agradeció a los organizadores del congreso y el Gobierno de San Juan por el evento.

Entre las ventajas de estos sistemas se encuentran: Reducción de costos y de plazos de construcción; Cuidado del medio ambiente; Menor empleo de agua; uso materiales que no afectan a la naturaleza y reducción de desechos y uso eficiente de la energía.

Por otra parte, para la jerarquización de los trabajadores habrá capacitaciones, mayor aplicación de actividad intelectual, menor esfuerzo físico y riesgo de accidentes.

Cronograma de disertacionesJueves 20 de 9 a 17

Ministerio de Obras y servicios públicos (San Juan).

Ministerio de Planificación e infraestructura (Mendoza).

SIPANEL - WALLPANEL (Buenos Aires).

CASSAFORMA (Mendoza).

IPV MENDOZA (Mendoza).

GRUPO LTN - FRIOLATINA (Buenos Aires).

FAUD - UNSJ (San Juan).

Viernes 21 de 10 a 18

ECOMOD - WASHITECH MODULAR (Buenos Aires).

GRAUPEL SUR - DROP HOUSES (Buenos Aires).

ECO PANEL - PERFIL (San Juan).

BREAK MEGATEC CONSTRUCTORA (Buenos Aires).

PLACO – CONST SEK – EN SECO (San Juan).

STEEL FRAME (Buenos Aires).

El evento está apoyado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos del Gobierno de San Juan y auspiciado por la UNSJ (Universidad Nacional de San Juan), CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) y CPC (Confederación de Pymes constructoras de la República Argentina), Trielec y Paneles Argentina.