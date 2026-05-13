Récord y ocupación plena: la Expo Minera inyectó más de $11.500 millones a San Juan

Impacto directo: $7.679.275.460 (hotelería, gastronomía y transporte).

Impacto indirecto: $3.839.637.730 (proveedores y comercio minorista).

Este flujo de divisas confirma que San Juan ha madurado como destino para el turismo de eventos y congresos, contando con la infraestructura necesaria para sostener encuentros de escala global.

Agenda 2026-2027: el calendario no se detiene

Tras el éxito minero, el Bureau de Eventos ya tiene la mirada puesta en lo que queda del año. En mayo se espera el Congreso Federal de Guías de Turismo y en julio el regreso de Los Pumas, que enfrentarán a Gales. Agosto marcará un hito con el Congreso de Terapia Intensiva, que movilizará a más de 3.500 profesionales.

Hacia 2027, la tendencia se mantiene firme con eventos internacionales de gran prestigio, como el 23° Congreso Geológico Argentino en abril y el festival "San Juan Canta" en junio. Con estas proyecciones, la provincia se afianza como una plaza estratégica que garantiza previsibilidad y crecimiento para el sector turístico y comercial sanjuanino.