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Récord y ocupación plena: la Expo Minera inyectó más de $11.500 millones a San Juan

Con un impacto económico histórico, la feria consolidó a la provincia como plaza líder en turismo de reuniones. Hubo 100% de ocupación hotelera y gran derrame en el comercio local.

La 11° edición de la Expo San Juan Minera 2026 no solo fue un éxito para la industria extractiva, sino que funcionó como un motor arrollador para la economía local. Según cifras oficiales, el evento generó un impacto total de $11.518.913.190, dejando un saldo de ocupación hotelera del 100% en el Gran San Juan durante los días 6, 7 y 8 de mayo.

El Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Alejo Chancay fueron los escenarios de este encuentro que reunió a más de 422 expositores y 450 empresas. Sin embargo, el fenómeno trascendió los predios: la llegada de 10.495 visitantes —entre asistentes, autoridades y expositores nacionales e internacionales— desbordó la capacidad de servicios de la provincia.

Los números del derrame económico

El análisis del gasto turístico revela la magnitud del evento. Con una estadía promedio de cuatro noches y un gasto diario por persona de $182.927, la Expo generó:

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  • Impacto directo: $7.679.275.460 (hotelería, gastronomía y transporte).

  • Impacto indirecto: $3.839.637.730 (proveedores y comercio minorista).

Este flujo de divisas confirma que San Juan ha madurado como destino para el turismo de eventos y congresos, contando con la infraestructura necesaria para sostener encuentros de escala global.

Agenda 2026-2027: el calendario no se detiene

Tras el éxito minero, el Bureau de Eventos ya tiene la mirada puesta en lo que queda del año. En mayo se espera el Congreso Federal de Guías de Turismo y en julio el regreso de Los Pumas, que enfrentarán a Gales. Agosto marcará un hito con el Congreso de Terapia Intensiva, que movilizará a más de 3.500 profesionales.

Hacia 2027, la tendencia se mantiene firme con eventos internacionales de gran prestigio, como el 23° Congreso Geológico Argentino en abril y el festival "San Juan Canta" en junio. Con estas proyecciones, la provincia se afianza como una plaza estratégica que garantiza previsibilidad y crecimiento para el sector turístico y comercial sanjuanino.

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