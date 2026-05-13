La 11° edición de la Expo San Juan Minera 2026 no solo fue un éxito para la industria extractiva, sino que funcionó como un motor arrollador para la economía local. Según cifras oficiales, el evento generó un impacto total de $11.518.913.190, dejando un saldo de ocupación hotelera del 100% en el Gran San Juan durante los días 6, 7 y 8 de mayo.
Récord y ocupación plena: la Expo Minera inyectó más de $11.500 millones a San Juan
Con un impacto económico histórico, la feria consolidó a la provincia como plaza líder en turismo de reuniones. Hubo 100% de ocupación hotelera y gran derrame en el comercio local.