Uñac: "Espero que la oposición se exprese en contra de un fallo que le quita plata a San Juan"

Por otro lado, habló sobre su posible candidatura y argumentó: "El dato más importante que era saber cuándo los sanjuaninos íbamos a debatir el proyecto de San Juan, lo cumplí y ese día será el 14 de mayo". Además salió al cruce de los que denominó como "quieren que nos metamos dentro de un proyecto unitario que es debatir desde Buenos Aires qué ocurre con San Juan. Eso mientras yo sea gobernador no va a ocurrir. Yo he debatido con Nación, sólo por un feriado, pero espero que la oposición se preocupe por expresarse sobre un fallo que otorga 200 mil millones a la pequeña ciudad capital esa plata es de los sanjuaninos y de otras provincias argentina que no están pudiendo pagar todo. Nosotros debatiremos qué San Juan queremos. La oposición debe expresarse sobre este fallo que le otorga más plata a un candidato que aspira a la presidencia para que haga una campaña más holgada de la que pueda hacer".