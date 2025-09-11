"
Una semana a puro Bach: el Festibach Primavera 2025 llega a San Juan

Del 13 al 17 de septiembre, el Auditorio Juan Victoria y distintos espacios de San Juan recibirán el Festibach Primavera 2025, con conciertos, música de cámara y un documental dedicado a Johann Sebastian Bach.

El Auditorio Juan Victoria será sede central del Festibach Primavera 2025, un ciclo de conciertos y actividades gratuitas que rendirán homenaje a Johann Sebastian Bach. La propuesta, organizada por la Orquesta Escuela de San Juan con apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, se desarrollará del 13 al 17 de septiembre en distintos escenarios de la provincia.

image

Programación destacada

  • Sábado 13 – “Bach va a Jáchal”

    Escuela Normal de Jáchal

    La Orquesta Escuela Juvenil interpretará la Suite para orquesta n.º 3, el Concierto en Mi mayor y el Doble Concierto en Re menor, con los solistas Gerónimo Luna, Pablo Grosman y Camila Saavedra, dirigidos por Guillermo López.

  • Domingo 14 – “Bach en la ciudad”

    Iglesia Metodista, Capital

    Repetición del programa del día anterior.

  • Lunes 15 – Música de cámara

    Iglesia Metodista

    Obras para clavecín, cello y violín, con Mario Masera, Charlie Woodhouse y Pablo Grosman.

  • Martes 16 – Proyección documental

    Sala de UPCN

    Presentación del film Bach, una vida apasionada, con comentarios de Guillermo López.

  • Miércoles 17 – Concierto de órgano

    Auditorio Juan Victoria

    Mario Masera interpretará piezas de Buxtehude, Pachelbel, Böhm, Telemann y Bach.

image

Entradas y reservas

Todas las actividades serán libres y gratuitas, aunque para los conciertos principales se recomienda realizar reserva previa.

