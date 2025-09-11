Una semana a puro Bach: el Festibach Primavera 2025 llega a San Juan

El Auditorio Juan Victoria será sede central del Festibach Primavera 2025, un ciclo de conciertos y actividades gratuitas que rendirán homenaje a Johann Sebastian Bach. La propuesta, organizada por la Orquesta Escuela de San Juan con apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, se desarrollará del 13 al 17 de septiembre en distintos escenarios de la provincia.