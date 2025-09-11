La Expo Olivícola será escenario de un evento culinario sin precedentes: la gran final del Concurso de Pizza. Este sábado, de 18 a 22 horas, cuatro finalistas se medirán en el escenario principal del Centro de Convenciones Ballena-Guzmán, con el objetivo de consagrar la receta que represente a San Juan a nivel nacional.
Gran final del Concurso de Pizza: elegirán la receta que representará a San Juan
