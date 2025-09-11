Gran final del Concurso de Pizza: elegirán la receta que representará a San Juan

El certamen comenzó con 30 participantes que compitieron en las eliminatorias realizadas este jueves y viernes en la Universidad Católica de Cuyo. Solo cuatro llegaron a la instancia definitiva, en la que deberán superar estrictos criterios organolépticos para convencer al jurado.

La elección estará en manos de un prestigioso panel integrado por siete miembros: dos representantes de APICE (Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas a nivel nacional, que agrupa a más de 6.000 afiliados), dos delegados del Ministerio de la Producción, un técnico de la Universidad Católica de Cuyo —responsable de la dirección técnica del concurso— y dos jurados especiales surgidos entre el público y la prensa presente.