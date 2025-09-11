"
Gran final del Concurso de Pizza: elegirán la receta que representará a San Juan

Este sábado, de 18 a 22 horas, cuatro finalistas competirán en el Centro de Convenciones Ballena-Guzmán. Un jurado de expertos definirá cuál será la pizza con identidad sanjuanina.

La Expo Olivícola será escenario de un evento culinario sin precedentes: la gran final del Concurso de Pizza. Este sábado, de 18 a 22 horas, cuatro finalistas se medirán en el escenario principal del Centro de Convenciones Ballena-Guzmán, con el objetivo de consagrar la receta que represente a San Juan a nivel nacional.

El certamen comenzó con 30 participantes que compitieron en las eliminatorias realizadas este jueves y viernes en la Universidad Católica de Cuyo. Solo cuatro llegaron a la instancia definitiva, en la que deberán superar estrictos criterios organolépticos para convencer al jurado.

La elección estará en manos de un prestigioso panel integrado por siete miembros: dos representantes de APICE (Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas a nivel nacional, que agrupa a más de 6.000 afiliados), dos delegados del Ministerio de la Producción, un técnico de la Universidad Católica de Cuyo —responsable de la dirección técnica del concurso— y dos jurados especiales surgidos entre el público y la prensa presente.

El evento contará además con degustaciones, sorteos y regalos para los asistentes, bajo la conducción del reconocido Juan Rondi.

La final no solo premiará al mejor pizzero, sino que también buscará consagrar la receta que lleve el nombre de San Juan a todo el país. Un cierre perfecto para un fin de semana dedicado al sabor, la producción local y la identidad gastronómica provincial.

