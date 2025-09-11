"
jueves

Jueves soleado en San Juan: llega el "descanso" tras la jornada ventosa

La provincia vivirá un Día del Maestro con tiempo estable, cielo despejado y una máxima de 25°C.

Luego de una jornada marcada por las ráfagas de viento, este jueves 11 de septiembre San Juan amaneció con condiciones más tranquilas. El SMN informó que la temperatura mínima registrada fue de 8.6°C (sensación térmica 8°C), mientras que la máxima alcanzará los 25°C, una de las más agradables de la semana.

Con cielo despejado, humedad en torno al 65% y vientos leves del Este a 6 km/h, la jornada promete ser ideal para actividades al aire libre, coincidiendo con la celebración del Día del Maestro y la Maestra.

Según el pronóstico extendido, se prevén días mayormente soleados para lo que resta de la semana, con temperaturas que oscilarán entre mínimas frescas y máximas templadas, marcando una transición hacia la primavera.

