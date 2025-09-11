Luego de una jornada marcada por las ráfagas de viento, este jueves 11 de septiembre San Juan amaneció con condiciones más tranquilas. El SMN informó que la temperatura mínima registrada fue de 8.6°C (sensación térmica 8°C), mientras que la máxima alcanzará los 25°C, una de las más agradables de la semana.
San Juan 8 > San Juan > jueves
Jueves soleado en San Juan: llega el "descanso" tras la jornada ventosa
La provincia vivirá un Día del Maestro con tiempo estable, cielo despejado y una máxima de 25°C.