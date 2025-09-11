Jueves soleado en San Juan: llega el "descanso" tras la jornada ventosa

Con cielo despejado, humedad en torno al 65% y vientos leves del Este a 6 km/h, la jornada promete ser ideal para actividades al aire libre, coincidiendo con la celebración del Día del Maestro y la Maestra.

Según el pronóstico extendido, se prevén días mayormente soleados para lo que resta de la semana, con temperaturas que oscilarán entre mínimas frescas y máximas templadas, marcando una transición hacia la primavera.