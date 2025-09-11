Este jueves 11 de septiembre, en el marco del Día del Maestro, la actividad comercial en San Juan funcionará con normalidad. Así lo informó la Cámara de Comercio y Servicios de la provincia, que destacó que se trata de un feriado provincial y no nacional.
Día del Maestro: habrá comercio abierto y estacionamiento sin pago
Desde la Cámara de Comercio confirmaron que este jueves la actividad será normal, mientras que Capital garantizó la prestación de los principales servicios.