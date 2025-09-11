Día del Maestro: habrá comercio abierto y estacionamiento sin pago

El presidente de la entidad, Hermes Rodríguez, señaló que la jornada es una oportunidad para “potenciar la actividad comercial, fomentar el consumo local y acompañar la recuperación económica de San Juan”.

Por su parte, la Municipalidad de la Capital confirmó que todos los servicios se brindarán con normalidad, incluido el estacionamiento medido ECO SEM. El detalle: