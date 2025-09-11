"
Día del Maestro: habrá comercio abierto y estacionamiento sin pago

Desde la Cámara de Comercio confirmaron que este jueves la actividad será normal, mientras que Capital garantizó la prestación de los principales servicios.

Este jueves 11 de septiembre, en el marco del Día del Maestro, la actividad comercial en San Juan funcionará con normalidad. Así lo informó la Cámara de Comercio y Servicios de la provincia, que destacó que se trata de un feriado provincial y no nacional.

El presidente de la entidad, Hermes Rodríguez, señaló que la jornada es una oportunidad para “potenciar la actividad comercial, fomentar el consumo local y acompañar la recuperación económica de San Juan”.

Por su parte, la Municipalidad de la Capital confirmó que todos los servicios se brindarán con normalidad, incluido el estacionamiento medido ECO SEM. El detalle:

  • Cementerio: abierto de 8 a 19 horas.
  • Servicios Fúnebres: atención normal.
  • ECO SEM: operativo habitual sin cobro de estacionamiento.
  • Feria y Mercado de Abasto: abierto el jueves 11; cerrado el lunes 15.
  • Monitores Urbanos: funcionando con normalidad.
  • Grúa y Playa de Remoción: servicio activo.
  • Recolección de residuos: normal.
  • SEM (Servicio de Emergencia Municipal): operativo con normalidad.

De esta forma, tanto el sector comercial como la comuna capitalina garantizaron el funcionamiento habitual durante la conmemoración del Día del Maestro.

