"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Comercio

El comercio sanjuanino abrirá con normalidad durante el Día del Maestro

La Cámara de Comercio y Servicios confirmó que este jueves los locales funcionarán de manera habitual. Destacan que la fecha es una oportunidad para potenciar la actividad económica y el consumo local.

La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan informó que este jueves, con motivo de la conmemoración del Día del Maestro, el comercio en la provincia funcionará con total normalidad, ya que se trata de un feriado de carácter provincial.

El presidente de la entidad, Hermes Rodríguez, subrayó la importancia de que el sector aproveche la jornada para potenciar la actividad comercial, fomentar el consumo local y acompañar la recuperación económica de San Juan.

En ese sentido, desde la institución remarcaron que fechas como esta representan una oportunidad para dinamizar el movimiento económico, fortalecer el turismo interno y contribuir al crecimiento regional.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar