La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan informó que este jueves, con motivo de la conmemoración del Día del Maestro, el comercio en la provincia funcionará con total normalidad, ya que se trata de un feriado de carácter provincial.
San Juan 8 > San Juan > Comercio
El comercio sanjuanino abrirá con normalidad durante el Día del Maestro
La Cámara de Comercio y Servicios confirmó que este jueves los locales funcionarán de manera habitual. Destacan que la fecha es una oportunidad para potenciar la actividad económica y el consumo local.