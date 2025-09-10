El comercio sanjuanino abrirá con normalidad durante el Día del Maestro

El presidente de la entidad, Hermes Rodríguez, subrayó la importancia de que el sector aproveche la jornada para potenciar la actividad comercial, fomentar el consumo local y acompañar la recuperación económica de San Juan.

En ese sentido, desde la institución remarcaron que fechas como esta representan una oportunidad para dinamizar el movimiento económico, fortalecer el turismo interno y contribuir al crecimiento regional.