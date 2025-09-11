"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Maestra

Una maestra que enseña a valorar a las mujeres de la historia sanjuanina

Romina Guerra, docente de 4° Ay B de la escuela Presidente Avellaneda, en Chimbas hablá de un proyecto educativo que llegará a una feria de ciencias a nivel provincial. Mirá la emotiva entrevista.

Por Marcela Silva

“A veces los mejores recuerdos de la infancia no son las notas en un cuaderno, sino esas maestras que nos marcan para siempre”. Con esas palabras comenzó la entrevista a Romina Guerra, docente de cuarto grado de la escuela Presidente Avellaneda, en Chimbas que eligió celebrar el Día del Maestro hablando de vocación, compromiso y educación con perspectiva de género.

Este año, junto a sus 64 alumnos, Guerra desarrolló un proyecto escolar centrado en mujeres sanjuaninas que han sido fundamentales en la historia, pero poco visibilizadas. La iniciativa nació tras detectar que los estudiantes reconocían a próceres varones, pero no conocían figuras femeninas locales.

“Ellos respondieron que las únicas mujeres que conocían eran contemporáneas, como cantantes. Entonces surgió la idea de investigar”, contó la docente a Mujeres de Impacto. Así comenzaron a trabajar sobre referentes como Emar Acosta, Paula Albarracín de Sarmiento, Gertrudis Funes, Ofelia Zuccoli y Martina Chapanay, entre otras.

Te puede interesar...

El proyecto no se limita a las aulas: las familias se involucran en la investigación y en la creación de figuritas, bingos, marionetas y juegos que permiten a los chicos aprender y transmitir la importancia de estas mujeres. Incluso, la comunidad educativa descubrió el 30 de junio como Día de la Madre Sanjuanina, una efeméride sancionada por ley pero poco difundida.

Romina Guerra dos

Para Romina, la docencia es una vocación que se forja desde la niñez y que hoy implica un desafío mayor: “No solo venimos a enseñar, también tenemos que contener. La enseñanza requiere trabajo en la escuela y también en casa”.

En este Día del Maestro, su mensaje es claro: “Deseo que nuestra profesión sea valorada, porque muchas veces no se nota todo el esfuerzo que hacemos, dentro y fuera del aula”.

Una de sus alumnas, emocionada, resumió el impacto de esta tarea: “Le diría a la seño Romina que la quiero mucho y gracias por tenernos tanta paciencia”.

Con historias como la de Romina, se homenajea a las maestras y maestros que cada día, con amor y compromiso, siembran futuro en las aulas de San Juan.

La nota completa:

Embed - Programa 30: Romina Guerra, la maestra que lleva la historia de las sanjuaninas a sus alumnos de 4°

Temas

Te puede interesar