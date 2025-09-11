Una maestra que enseña a valorar a las mujeres de la historia sanjuanina

El proyecto no se limita a las aulas: las familias se involucran en la investigación y en la creación de figuritas, bingos, marionetas y juegos que permiten a los chicos aprender y transmitir la importancia de estas mujeres. Incluso, la comunidad educativa descubrió el 30 de junio como Día de la Madre Sanjuanina, una efeméride sancionada por ley pero poco difundida.

Romina Guerra dos

Para Romina, la docencia es una vocación que se forja desde la niñez y que hoy implica un desafío mayor: “No solo venimos a enseñar, también tenemos que contener. La enseñanza requiere trabajo en la escuela y también en casa”.

En este Día del Maestro, su mensaje es claro: “Deseo que nuestra profesión sea valorada, porque muchas veces no se nota todo el esfuerzo que hacemos, dentro y fuera del aula”.

Una de sus alumnas, emocionada, resumió el impacto de esta tarea: “Le diría a la seño Romina que la quiero mucho y gracias por tenernos tanta paciencia”.

Con historias como la de Romina, se homenajea a las maestras y maestros que cada día, con amor y compromiso, siembran futuro en las aulas de San Juan.

