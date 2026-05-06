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Una firma líder de Finlandia abre operaciones mineras en San Juan

Metso confirmó su llegada con oficina propia e inversiones. El anuncio se hará en la Expo Minera y posiciona a la provincia a nivel regional.

La provincia suma un nuevo actor clave en el mapa minero internacional. La compañía finlandesa Metso anunció que iniciará operaciones directas en San Juan, con la apertura de una oficina propia durante el segundo trimestre de 2026, en una decisión que apunta a consolidar a la provincia como un nodo estratégico para la región.

El anuncio fue comunicado en un encuentro con el gobernador Marcelo Orrego y la embajadora de Finlandia, y será formalizado en el marco de la Expo San Juan Minera 2026, uno de los principales eventos del sector en el país.

La llegada de la firma implica mucho más que una oficina. Según se informó, la empresa proyecta inversiones en infraestructura para servicios y soporte técnico especializado, con el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta, optimizar la disponibilidad de equipos y ofrecer soluciones integradas a las operaciones mineras.

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En términos estratégicos, la decisión responde a la necesidad de estar más cerca de los yacimientos y de las compañías operadoras, en un contexto donde la eficiencia y la capacidad de respuesta son factores determinantes. “San Juan es ahora un hub estratégico”, sostuvo Eduardo Nilo Arenas, presidente de la compañía para Sudamérica, al explicar el alcance de la inversión.

El desembarco se da en un escenario de fuerte crecimiento del sector en la provincia, especialmente vinculado al desarrollo de proyectos de cobre y oro. En ese marco, la presencia directa de una firma global especializada en procesamiento de minerales refuerza el posicionamiento de San Juan como uno de los polos mineros más relevantes del país.

Además, la empresa anticipó que esta etapa forma parte de un plan de expansión más amplio, que podría incluir nuevas inversiones y desarrollo de capacidades en el territorio nacional, con foco en la sostenibilidad y la innovación tecnológica.

El anuncio se integra a una Expo Minera que este año muestra un fuerte peso político y empresarial, con la participación de funcionarios nacionales, gobernadores y delegaciones internacionales, en un evento que ya supera los 18.000 metros cuadrados de exposición y miles de asistentes acreditados.

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