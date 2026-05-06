José Luis Manzano fue distinguido en una cumbre mundial del derecho

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Lejos de un discurso protocolar, Manzano eligió un tono atravesado por definiciones políticas y reflexiones sobre el presente global. “Este reconocimiento adquiere un significado especial al ser entregado en el marco de la World Law Conference”, sostuvo, antes de remarcar que la distinción representa “una nueva responsabilidad”.

En varios pasajes de su intervención puso el foco en el valor de la convivencia democrática y el diálogo en tiempos de polarización. “Quienes se oponen a nosotros son adversarios, no enemigos”, afirmó, en una frase que resonó fuerte en medio de un contexto internacional marcado por conflictos y fragmentación política.

También hizo referencia al vínculo construido con Albania y comparó procesos históricos. “Venimos de una dictadura y construimos una democracia con dolor y esperanza”, señaló, al tiempo que advirtió sobre la necesidad de fortalecer instituciones frente a un escenario mundial incierto.

La World Law Conference reúne desde este martes y hasta el 9 de mayo a líderes políticos, magistrados, académicos y especialistas de distintos países para debatir sobre los desafíos contemporáneos del derecho y la gobernanza. En ese marco, la figura de Manzano quedó asociada no solo al ámbito empresarial, sino también a una mirada vinculada a los procesos democráticos y al diálogo político.