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José Luis Manzano fue distinguido en una cumbre mundial del derecho

El presidente de Integra Capital fue reconocido en Tirana durante la World Law Conference, uno de los principales encuentros jurídicos del mundo.

José Luis Manzano volvió a quedar en el centro de una escena internacional de peso. Esta vez fue en Tirana, capital de Albania, donde recibió el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Polytechnic University of Tirana, en el marco de la World Law Conference, uno de los encuentros más relevantes del mundo vinculados al derecho, la política y la gobernanza global.

La distinción fue entregada por el rector Akli Fundo y contó con la presencia de figuras centrales de la política albanesa, entre ellas el primer ministro Edi Rama y el presidente de la Corte Suprema, Sokol Sadushi. El gesto no pasó desapercibido: el reconocimiento se dio en un ámbito atravesado por debates sobre democracia, institucionalidad y escenarios internacionales cada vez más tensos.

Durante la ceremonia, el encargado de presentar a Manzano fue el jurista Ricardo Gil Lavedra, quien trazó un recorrido político e institucional del empresario argentino y lo ubicó como una figura clave en la transición democrática del país. “José Luis Manzano fue una figura sumamente importante en la transición democrática argentina. No son fáciles las transiciones de las dictaduras a las democracias”, expresó.

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Lejos de un discurso protocolar, Manzano eligió un tono atravesado por definiciones políticas y reflexiones sobre el presente global. “Este reconocimiento adquiere un significado especial al ser entregado en el marco de la World Law Conference”, sostuvo, antes de remarcar que la distinción representa “una nueva responsabilidad”.

En varios pasajes de su intervención puso el foco en el valor de la convivencia democrática y el diálogo en tiempos de polarización. “Quienes se oponen a nosotros son adversarios, no enemigos”, afirmó, en una frase que resonó fuerte en medio de un contexto internacional marcado por conflictos y fragmentación política.

También hizo referencia al vínculo construido con Albania y comparó procesos históricos. “Venimos de una dictadura y construimos una democracia con dolor y esperanza”, señaló, al tiempo que advirtió sobre la necesidad de fortalecer instituciones frente a un escenario mundial incierto.

La World Law Conference reúne desde este martes y hasta el 9 de mayo a líderes políticos, magistrados, académicos y especialistas de distintos países para debatir sobre los desafíos contemporáneos del derecho y la gobernanza. En ese marco, la figura de Manzano quedó asociada no solo al ámbito empresarial, sino también a una mirada vinculada a los procesos democráticos y al diálogo político.

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