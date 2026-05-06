San Juan se prepara para 48 horas de condiciones meteorológicas extremas. Según los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los modelos de Windguru, la provincia atravesará un miércoles de intenso calor y ráfagas, para luego dar paso a un frente frío que cambiará radicalmente el escenario.
Miércoles de Zonda y jueves de Sur: San Juan bajo alerta por vientos intensos
El SMN prevé una jornada de miércoles marcada por el viento Zonda con máximas de 30°C, seguida por el ingreso de viento sur que hará desplomar el termómetro hacia el jueves.