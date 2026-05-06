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Miércoles de Zonda y jueves de Sur: San Juan bajo alerta por vientos intensos

El SMN prevé una jornada de miércoles marcada por el viento Zonda con máximas de 30°C, seguida por el ingreso de viento sur que hará desplomar el termómetro hacia el jueves.

San Juan se prepara para 48 horas de condiciones meteorológicas extremas. Según los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los modelos de Windguru, la provincia atravesará un miércoles de intenso calor y ráfagas, para luego dar paso a un frente frío que cambiará radicalmente el escenario.

Miércoles: Zonda y calor

Para este miércoles 6 de mayo, se espera una temperatura máxima que alcanzará los 30°C. El protagonista de la jornada será el viento del sector Oeste (Zonda), que comenzará a intensificarse a partir de la tarde con ráfagas que oscilarán entre los 60 y 69 km/h.

Hacia la noche, las condiciones se volverán más críticas: el SMN advierte ráfagas que podrían alcanzar los 78 km/h. Por su parte, el modelo ICON de Windguru estima picos de rachas de hasta 58 nudos (aproximadamente 107 km/h) durante el periodo de mayor actividad entre la tarde y la noche, manteniendo una temperatura elevada incluso en horas nocturnas.

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Jueves: El impacto del viento Sur

El panorama cambiará drásticamente durante la madrugada del jueves 7 de mayo. Se prevé el ingreso de viento del sector Sur, con ráfagas que se mantendrán intensas, alcanzando nuevamente los 78 km/h.

Este fenómeno provocará un marcado descenso en la temperatura:

  • Mínima: 9°C.

  • Máxima: Apenas llegará a los 19°C, lo que representa una caída de 11 grados respecto al día anterior.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante gran parte del jueves, con una disminución de la intensidad del viento recién hacia la noche, dejando una jornada fresca y con nubosidad dispersa.

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