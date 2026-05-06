Miércoles de Zonda y jueves de Sur: San Juan bajo alerta por vientos intensos

Miércoles: Zonda y calor

Para este miércoles 6 de mayo, se espera una temperatura máxima que alcanzará los 30°C. El protagonista de la jornada será el viento del sector Oeste (Zonda), que comenzará a intensificarse a partir de la tarde con ráfagas que oscilarán entre los 60 y 69 km/h.

Hacia la noche, las condiciones se volverán más críticas: el SMN advierte ráfagas que podrían alcanzar los 78 km/h. Por su parte, el modelo ICON de Windguru estima picos de rachas de hasta 58 nudos (aproximadamente 107 km/h) durante el periodo de mayor actividad entre la tarde y la noche, manteniendo una temperatura elevada incluso en horas nocturnas.