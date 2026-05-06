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Comenzó la Expo Minera con fuerte expectativa: el clima condiciona pero no del todo

La Expo Minera abrió en el Bicentenario, con casi 500 stand's pero el Zonda obligó a suspender actividades externas. El acto protocolar se mantiene con normalidad y se hará en el Velódromo.

Este miércoles comenzó una nueva edición de la Expo Minera en el Estadio del Bicentenario, consolidándose como uno de los principales encuentros del sector en el país, con una convocatoria masiva y presencia internacional. Sin embargo, el arranque quedó atravesado por una novedad de último momento: las condiciones climáticas obligaron a suspender parte de las actividades previstas.

La organización confirmó que, debido al viento Zonda y al posterior ingreso de viento Sur, quedaron suspendidas las actividades en espacios abiertos del predio, priorizando la seguridad de expositores, trabajadores y visitantes.

Pese a esta situación, el acto protocolar y las actividades institucionales se desarrollan con normalidad, manteniendo la agenda oficial prevista para la jornada.

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La exposición abrió sus puertas al público a las 14 y se extenderá hasta las 20, con entrada libre y gratuita. En esta edición, el evento presenta una a superior a años anteriores, con miles de asistentes acreditados, delegaciones internacionales y una fuerte presencia de actores clave de la industria minera, energética y de servicios.

El predio despliega una amplia superficie de exposición con cientos de stands, donde se exhiben desarrollos tecnológicos, servicios especializados y maquinaria vinculada a la actividad. Además, la propuesta incluye espacios de capacitación, charlas y encuentros destinados tanto a profesionales como al público general.

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La Expo Minera vuelve así a posicionarse como un punto de referencia para el sector, aunque en esta primera jornada el clima obligó a modificar su dinámica habitual, con una suspensión parcial que impacta principalmente en la experiencia exterior del evento.

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