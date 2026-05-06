Comenzó la Expo Minera con fuerte expectativa: el clima condiciona pero no del todo

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La exposición abrió sus puertas al público a las 14 y se extenderá hasta las 20, con entrada libre y gratuita. En esta edición, el evento presenta una a superior a años anteriores, con miles de asistentes acreditados, delegaciones internacionales y una fuerte presencia de actores clave de la industria minera, energética y de servicios.

El predio despliega una amplia superficie de exposición con cientos de stands, donde se exhiben desarrollos tecnológicos, servicios especializados y maquinaria vinculada a la actividad. Además, la propuesta incluye espacios de capacitación, charlas y encuentros destinados tanto a profesionales como al público general.

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La Expo Minera vuelve así a posicionarse como un punto de referencia para el sector, aunque en esta primera jornada el clima obligó a modificar su dinámica habitual, con una suspensión parcial que impacta principalmente en la experiencia exterior del evento.