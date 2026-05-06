Este miércoles comenzó una nueva edición de la Expo Minera en el Estadio del Bicentenario, consolidándose como uno de los principales encuentros del sector en el país, con una convocatoria masiva y presencia internacional. Sin embargo, el arranque quedó atravesado por una novedad de último momento: las condiciones climáticas obligaron a suspender parte de las actividades previstas.
Comenzó la Expo Minera con fuerte expectativa: el clima condiciona pero no del todo
La Expo Minera abrió en el Bicentenario, con casi 500 stand's pero el Zonda obligó a suspender actividades externas. El acto protocolar se mantiene con normalidad y se hará en el Velódromo.