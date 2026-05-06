BYD desembarca con un exclusivo Test Drive de vehículos eléctricos e híbridos

La exhibición tendrá lugar el viernes 8 de mayo de 14 a 19 h y el sábado 9 de mayo, de 10 a 17 h. Contará con una gama diversa adaptada a diferentes perfiles de conducción:

-BYD Dolphin: un hatchback 100% eléctrico, ideal para el uso urbano. Con una autonomía de hasta 380 kilómetros, se adapta a los desplazamientos diarios con total libertad, sin emisiones contaminantes y costos de mantenimiento mínimos. Su diseño moderno, conectividad avanzada y tamaño compacto lo convierten en una opción atractiva para jóvenes y familias urbanas.

-BYD Yuan Pro: SUV totalmente eléctrico que combina confort y robustez, manteniendo la autonomía de 380 km para trayectos urbanos y suburbanos. Ofrece mayor espacio interior y una conducción más robusta, combinando eficiencia, confort y tecnología con un interior diseñado para brindar una experiencia de manejo segura y sofisticada.

-BYD Song Pro: un vehículo híbrido enchufable (PHEV) que combina un motor eléctrico con uno a combustión, logrando una autonomía total de hasta 1.030 kilómetros. Esta configuración permite realizar viajes largos sin depender exclusivamente de la red de carga eléctrica, gracias a un sistema inteligente que optimiza el uso de ambas fuentes de energía y reduce las emisiones.

-BYD ATTO 2 DM-i: SUV compacto híbrido enchufable (PHEV) de 4,33 metros que destaca por su tecnología Super Hybrid DM-i, ofreciendo hasta 110 km de autonomía eléctrica y más de 1000 km combinada. Con un precio competitivo, busca popularizar los enchufables con un motor 1.5 y potente motor eléctrico.

-BYD Shark: la gran novedad en el segmento de carga. Una pickup mediana híbrida enchufable (PHEV) con plataforma DMO (Dual Mode Off-road) y tres motores que entregan ~430 CV, tracción integral permanente y 840 km de autonomía total.

Carga simple y versátil

Una de las mayores ventajas de la línea BYD es su flexibilidad de recarga. Todos los modelos incorporan sistemas que permiten abastecer la batería mediante cargadores domiciliarios, cargadores portátiles de emergencia (conectables a cualquier toma corriente convencional) o en estaciones de servicio y puntos de carga pública.

Inscripciones y cupos

Debido a la alta demanda esperada, los cupos para realizar el test drive serán limitados. Los interesados deben realizar una inscripción previa para asegurar su lugar en esta experiencia de manejo en este formulario.

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