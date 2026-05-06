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Minas Argentinas tiene nueva incorporación en área comunicativa: Santiago Victoria

Santiago Victoria dejó Barrick tras años como una de sus caras visibles y asumirá un cargo estratégico en Minas Argentinas.

La minería sanjuanina atraviesa un nuevo movimiento en una de sus áreas más sensibles: la comunicación. Santiago Victoria, una de las figuras más reconocidas del sector en los últimos años, dejó su cargo en Veladero y ya tiene nuevo destino dentro de la industria.

El ahora exgerente de Comunicaciones de Barrick fue incorporado a Minas Argentinas S.A., donde asumirá como gerente de Comunicaciones en medio del proceso de expansión que impulsa AISA Group sobre la operación minera.

La salida de Victoria sorprendió dentro del ambiente minero local, principalmente por el fuerte protagonismo que había adquirido durante los últimos años como una de las principales voces institucionales de Veladero. Desde 2019 se desempeñaba como gerente de Comunicaciones para Sudamérica en Barrick Mining, ocupando un rol clave en el vínculo entre la compañía, los medios, las comunidades y distintos sectores políticos e institucionales.

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Durante ese período, se convirtió en una presencia habitual en eventos estratégicos de la actividad, como la Expo San Juan Minera 2024 y los actos por los 20 años de Veladero, consolidando un perfil técnico pero con alta exposición pública dentro del ecosistema minero sanjuanino.

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Fuentes vinculadas al sector señalaron que la salida se produjo en buenos términos, aunque no dejó de generar repercusiones por tratarse de uno de los nombres más identificados con la comunicación institucional de Barrick en la provincia.

Su llegada a Minas Argentinas se da en un contexto donde AISA Group busca reforzar distintas áreas estratégicas de la operación, incluyendo la construcción de vínculos con comunidades, actores institucionales y medios de comunicación. La apuesta apunta a fortalecer la estructura comunicacional en una etapa de crecimiento y reposicionamiento de la firma.

Victoria cuenta además con una Maestría en Gestión de Comunicación Estratégica por la Universidad Adolfo Ibáñez y formación vinculada al liderazgo y gestión del cambio, herramientas que ahora trasladará a su nueva etapa profesional.

El movimiento también se suma a otros cambios recientes dentro de Barrick, donde en los últimos meses se registraron modificaciones en áreas vinculadas a relaciones institucionales y comunicación, sectores considerados clave para el desarrollo de la actividad minera en San Juan.

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