Minas Argentinas tiene nueva incorporación en área comunicativa: Santiago Victoria

Durante ese período, se convirtió en una presencia habitual en eventos estratégicos de la actividad, como la Expo San Juan Minera 2024 y los actos por los 20 años de Veladero, consolidando un perfil técnico pero con alta exposición pública dentro del ecosistema minero sanjuanino.

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Fuentes vinculadas al sector señalaron que la salida se produjo en buenos términos, aunque no dejó de generar repercusiones por tratarse de uno de los nombres más identificados con la comunicación institucional de Barrick en la provincia.

Su llegada a Minas Argentinas se da en un contexto donde AISA Group busca reforzar distintas áreas estratégicas de la operación, incluyendo la construcción de vínculos con comunidades, actores institucionales y medios de comunicación. La apuesta apunta a fortalecer la estructura comunicacional en una etapa de crecimiento y reposicionamiento de la firma.

Victoria cuenta además con una Maestría en Gestión de Comunicación Estratégica por la Universidad Adolfo Ibáñez y formación vinculada al liderazgo y gestión del cambio, herramientas que ahora trasladará a su nueva etapa profesional.

El movimiento también se suma a otros cambios recientes dentro de Barrick, donde en los últimos meses se registraron modificaciones en áreas vinculadas a relaciones institucionales y comunicación, sectores considerados clave para el desarrollo de la actividad minera en San Juan.