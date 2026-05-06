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Suspenden la feria de las artesanias por alerta climática: se espera retomar mañana

La Feria de Artesanías suspendió la jornada de este miércoles por la alerta naranja y la llegada del Zonda. Retomaría su actividad con normalidad el jueves.

La XXXI Feria Internacional de Artesanías no abrirá sus puertas este miércoles en San Juan. La decisión fue tomada por la organización del evento ante el pronóstico de condiciones climáticas adversas, con alerta naranja vigente por parte del Servicio Meteorológico Nacional.

El encuentro, que se desarrolla en el Predio Ferial de Chimbas, debía continuar durante la tarde y noche, pero la llegada del viento Zonda obligó a suspender toda la actividad prevista para resguardar la seguridad de expositores, trabajadores y visitantes.

Desde la comisión organizadora confirmaron la medida a través de un comunicado oficial. “Hoy miércoles no abrimos”, señalaron, dejando en claro que la prioridad es evitar riesgos en un contexto de ráfagas intensas, altas temperaturas y posibles complicaciones en distintos puntos de la provincia.

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El pronóstico anticipa un escenario complejo: primero el ingreso del Zonda, con viento cálido y seco, y luego un cambio brusco con la llegada del viento Sur, lo que podría generar inestabilidad y ráfagas fuertes durante varias horas.

La feria, que reúne a más de 300 expositores de todo el país y del exterior, continuará en principio con su cronograma habitual a partir del jueves, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

El evento se lleva adelante en la Costanera del complejo ferial, en Chimbas, con horario habitual de 16 a 22, y se ha consolidado como uno de los principales atractivos culturales y turísticos de la provincia en esta época del año.

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