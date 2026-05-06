Suspenden la feria de las artesanias por alerta climática: se espera retomar mañana

El pronóstico anticipa un escenario complejo: primero el ingreso del Zonda, con viento cálido y seco, y luego un cambio brusco con la llegada del viento Sur, lo que podría generar inestabilidad y ráfagas fuertes durante varias horas.

La feria, que reúne a más de 300 expositores de todo el país y del exterior, continuará en principio con su cronograma habitual a partir del jueves, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

El evento se lleva adelante en la Costanera del complejo ferial, en Chimbas, con horario habitual de 16 a 22, y se ha consolidado como uno de los principales atractivos culturales y turísticos de la provincia en esta época del año.