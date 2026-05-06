La XXXI Feria Internacional de Artesanías no abrirá sus puertas este miércoles en San Juan. La decisión fue tomada por la organización del evento ante el pronóstico de condiciones climáticas adversas, con alerta naranja vigente por parte del Servicio Meteorológico Nacional.
Suspenden la feria de las artesanias por alerta climática: se espera retomar mañana
La Feria de Artesanías suspendió la jornada de este miércoles por la alerta naranja y la llegada del Zonda. Retomaría su actividad con normalidad el jueves.