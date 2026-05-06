Todo sobre la Expo Minera: ingreso, horarios, actividades y cómo recorrer el predio

El acceso es gratuito, pero requiere inscripción previa online. Con esa acreditación se puede ingresar a la exposición, recorrer stands y participar de la mayoría de las actividades.

Algunos encuentros puntuales —sobre todo institucionales o empresariales— son con invitación previa por capacidad limitada. El predio concentra cientos de stands donde operadoras mineras, proveedores y empresas tecnológicas exhiben maquinaria, servicios e innovaciones.

Se suman espacios específicos como la Sala de Emprendedores, con producción local, y áreas destinadas a networking y capacitación. La magnitud del evento lo convierte en una vidriera del presente y futuro de la minería, con participación internacional y fuerte presencia empresarial.

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Agenda día por día

Miércoles 6

La jornada inaugural marcó el arranque formal del evento con la apertura de la exposición y el recorrido de autoridades. También se desarrollaron encuentros ejecutivos del sector y actividades enfocadas en trabajadores mineros, además del acto protocolar y eventos institucionales.

Jueves 7

Es el día con mayor peso político e institucional. Se realizan encuentros técnicos durante la mañana y, por la tarde, se destacan la Mesa Federal Minera y el acto central por el Día de la Minería, con de funcionarios nacionales, provinciales y empresarios. La jornada cierra con la cena anual del sector.

Viernes 8

El último día está orientado a lo técnico y formativo. Incluye jornadas de ingeniería, geología y perforación, además de espacios para emprendedores y estudiantes. El cierre oficial está previsto para las 20.

La Expo no solo funciona como muestra industrial. También se consolida como un espacio donde se discute el rumbo del sector, con de funcionarios, gobernadores y representantes empresariales. En paralelo, permite al público general acceder a una actividad que habitualmente se desarrolla lejos de los centros urbanos, acercando maquinaria, procesos y proyectos al territorio.