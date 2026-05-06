Era investigado por atropellar a dos niñas y cometió un robo: irá directo al penal

Aquel episodio, que generó conmoción en el barrio Los Toneles, lo tuvo como protagonista al volante de un Fiat 147. Según la investigación, perdió el control del vehículo, subió a una plaza e impactó contra dos hermanitas de 2 y 9 años. El impacto fue violento y desató una escena de tensión en el lugar.

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Tras el choque, vecinos intentaron agredirlo y el acusado decidió escapar a pie, dejando el auto abandonado. En medio del caos, el vehículo sufrió daños, le rompieron la luneta, le sustrajeron la batería e incluso intentaron prenderlo fuego antes de que interviniera la policía. Las menores fueron trasladadas de urgencia: la más chica sufrió politraumatismos y la mayor un traumatismo encéfalo craneal. Con el paso de los días, ambas evolucionaron favorablemente y quedaron fuera de peligro.