José Agustín Balmaceda, conocido en el ambiente delictivo como “El Perrito”, volvió a quedar detenido luego de ser condenado por un robo, en un nuevo capítulo de un historial que suma antecedentes y reincidencias. El dato central es que el joven se encontraba en libertad mientras era investigado por un grave hecho ocurrido en noviembre de 2025, cuando atropelló a dos niñas bajo los efectos de la cocaína.
Era investigado por atropellar a dos niñas y cometió un robo: irá directo al penal
“El Perrito” fue condenado por un robo y volvió al penal. Estaba en libertad mientras era investigado por atropellar a dos niñas bajo efectos de cocaína.