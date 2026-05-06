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Era investigado por atropellar a dos niñas y cometió un robo: irá directo al penal

“El Perrito” fue condenado por un robo y volvió al penal. Estaba en libertad mientras era investigado por atropellar a dos niñas bajo efectos de cocaína.

José Agustín Balmaceda, conocido en el ambiente delictivo como “El Perrito”, volvió a quedar detenido luego de ser condenado por un robo, en un nuevo capítulo de un historial que suma antecedentes y reincidencias. El dato central es que el joven se encontraba en libertad mientras era investigado por un grave hecho ocurrido en noviembre de 2025, cuando atropelló a dos niñas bajo los efectos de la cocaína.

Aquel episodio, que generó conmoción en el barrio Los Toneles, lo tuvo como protagonista al volante de un Fiat 147. Según la investigación, perdió el control del vehículo, subió a una plaza e impactó contra dos hermanitas de 2 y 9 años. El impacto fue violento y desató una escena de tensión en el lugar.

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Tras el choque, vecinos intentaron agredirlo y el acusado decidió escapar a pie, dejando el auto abandonado. En medio del caos, el vehículo sufrió daños, le rompieron la luneta, le sustrajeron la batería e incluso intentaron prenderlo fuego antes de que interviniera la policía. Las menores fueron trasladadas de urgencia: la más chica sufrió politraumatismos y la mayor un traumatismo encéfalo craneal. Con el paso de los días, ambas evolucionaron favorablemente y quedaron fuera de peligro.

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Horas más tarde, Balmaceda se presentó en una comisaría acompañado por su abogada y quedó imputado por lesiones culposas agravadas. Sin embargo, pese a la gravedad del hecho, recuperó la libertad mientras la causa avanzaba en la UFI Delitos Especiales N°6.

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Esa libertad duró poco. Mientras seguía siendo investigado por el siniestro vial, volvió a delinquir y fue detenido por un robo. El caso se resolvió bajo el sistema de Flagrancia y terminó con una condena de cuatro meses de prisión efectiva, lo que derivó en su regreso al Servicio Penitenciario Provincial.

El prontuario de “El Perrito” muestra una escalada sostenida en los últimos años, con condenas que se acumulan desde 2021, incluyendo penas condicionales y efectivas por distintos delitos contra la propiedad. Su reiterada reincidencia vuelve a poner el foco en su perfil delictivo y en las decisiones judiciales que lo mantuvieron en libertad mientras enfrentaba una causa de gravedad.

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