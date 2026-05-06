Subsidio de Zona Fría: diputados afirman que seguirá vigente y sumaría beneficiarios

Esto implica que:

Quienes ya reciben el subsidio lo conservarán

Usuarios que cumplan con ese requisito podrán inscribirse

Quienes superen ese umbral de ingresos quedarán excluidos

En ese sentido, Picón buscó llevar tranquilidad: “No se va a ver afectado el bolsillo de los sanjuaninos, porque no se modifica el subsidio para quien ya lo tiene”.

Los legisladores también destacaron el rol de la provincia en el sostenimiento de beneficios energéticos. San Juan, señalaron, no mantiene deuda con CAMMESA y además destina recursos propios para subsidiar el consumo eléctrico.

Actualmente, el Gobierno provincial aporta alrededor de $4.500 millones para sostener el beneficio en más de 76.000 hogares, en un contexto donde gran parte de la población utiliza energía eléctrica para calefaccionarse

Tanto Picón como Jaime adelantaron que acompañarán el proyecto en el Congreso, al considerar que garantiza la continuidad del esquema para los sectores alcanzados y refuerza un criterio de segmentación por ingresos.

La discusión se da en un contexto de revisión de subsidios a nivel nacional, donde el Gobierno busca focalizar la asistencia sin eliminar beneficios para los sectores más vulnerables.