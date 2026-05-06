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Nueva Noche de las Mamografías: cómo sacar turno para el estudio gratuito

El Ministerio de Salud de San Juan convoca a una nueva jornada preventiva este 8 de mayo en nueve centros de salud de la provincia.

Ante la alta demanda de estudios preventivos, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Salud y la Dirección de Materno Infancia, llevará adelante una nueva edición de la "Noche de las Mamografías". El objetivo central es la detección temprana del cáncer de mama para aumentar las posibilidades de cura mediante prestaciones accesibles en distintos puntos de la provincia.

La jornada se desarrollará este 8 de mayo, de 18:00 a 22:00 horas. Según informaron las autoridades, en caso de que los cupos para esa noche se completen, el estudio será programado para las semanas subsiguientes.

Requisitos y solicitud de turnos

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Las interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones:

  • Tener entre 40 y 70 años.

  • No poseer obra social.

  • No contar con derivación médica.

  • No haberse realizado una mamografía en los últimos 12 meses.

Para obtener un turno, las pacientes deberán comunicarse exclusivamente vía WhatsApp al número 264-4592201.

Centros de salud habilitados

Se entregarán 35 turnos por mamógrafo en cada una de las siguientes instituciones:

  • Hospital Dr. Guillermo Rawson (Capital).

  • Hospital Dr. Marcial V. Quiroga y Hospital Dra. Julieta Lanteri (Rivadavia).

  • Hospital Dr. César Aguilar (Caucete).

  • Hospital San Roque (Jáchal).

  • Hospital 25 de Mayo (25 de Mayo).

  • Hospital Dr. Federico Cantoni (Pocito).

  • Hospital Tomás Perón (Iglesia - Rodeo).

  • Unidades Sanitarias Móviles (9 de Julio - CAPS Arturo Cabral de la Colina).

Desde el Ministerio adelantaron que esta política preventiva tendrá continuidad con nuevas ediciones previstas para los meses de julio, septiembre y noviembre.

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