Ante la alta demanda de estudios preventivos, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Salud y la Dirección de Materno Infancia, llevará adelante una nueva edición de la "Noche de las Mamografías". El objetivo central es la detección temprana del cáncer de mama para aumentar las posibilidades de cura mediante prestaciones accesibles en distintos puntos de la provincia.
Nueva Noche de las Mamografías: cómo sacar turno para el estudio gratuito
El Ministerio de Salud de San Juan convoca a una nueva jornada preventiva este 8 de mayo en nueve centros de salud de la provincia.