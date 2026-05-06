Nueva Noche de las Mamografías: cómo sacar turno para el estudio gratuito

Las interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener entre 40 y 70 años .

No poseer obra social .

No contar con derivación médica .

No haberse realizado una mamografía en los últimos 12 meses.

Para obtener un turno, las pacientes deberán comunicarse exclusivamente vía WhatsApp al número 264-4592201.

Centros de salud habilitados

Se entregarán 35 turnos por mamógrafo en cada una de las siguientes instituciones:

Hospital Dr. Guillermo Rawson (Capital).

Hospital Dr. Marcial V. Quiroga y Hospital Dra. Julieta Lanteri (Rivadavia).

Hospital Dr. César Aguilar (Caucete).

Hospital San Roque (Jáchal).

Hospital 25 de Mayo (25 de Mayo).

Hospital Dr. Federico Cantoni (Pocito).

Hospital Tomás Perón (Iglesia - Rodeo).

Unidades Sanitarias Móviles (9 de Julio - CAPS Arturo Cabral de la Colina).

Desde el Ministerio adelantaron que esta política preventiva tendrá continuidad con nuevas ediciones previstas para los meses de julio, septiembre y noviembre.