AUH en mayo 2026: cómo cobrar un extra y cuánto suma por hijo

AUH: cómo acceder a un extra en el mes de mayo 2026

La AUH de mayo queda en $141.312,64, pero el monto que se cobra todos los meses es el 80%: $113.050,11 por hijo.

El extra más importante es la Tarjeta Alimentar, que se acredita en la misma cuenta donde se cobra la asignación.

La reciben titulares de AUH con hijos de hasta 14 años, titulares de AUH por discapacidad sin límite de edad y embarazadas desde los tres meses que cobran AUE.

Los montos vigentes son:

Familias con 1 hijo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 hijos o más: $108.062

Con un hijo, el ingreso mensual queda en $165.300,11 entre AUH y Tarjeta Alimentar. Con dos hijos, sube a $308.036,22. Con tres hijos, llega a $447.212,33.

Cuánto aumenta la AUH en mayo de 2026

Las asignaciones de ANSeS suben 3,4% en mayo. La actualización alcanza a AUH, AUE, AUH por discapacidad y asignaciones familiares.

La Asignación Universal por Hijo queda en $141.312,64. Como se paga el 80%, el depósito mensual es de $113.050,11. Por su parte, la Asignación por Embarazo (AUE) también queda en $141.312,64 y mantiene el mismo esquema de pago mensual con retención.

Asimismo, la AUH por discapacidad sube a $460.133,10. El monto se actualiza por la misma movilidad mensual.

Cuánto se cobra por AUH con Tarjeta Alimentar en mayo

El ingreso final de la AUH en mayo depende de la cantidad de hijos y del monto que se suma por la Tarjeta Alimentar. Para una familia con un hijo, el pago mensual de la AUH es de $113.050,11 y se complementa con $52.250 de Tarjeta Alimentar, lo que da un total de $165.300,11.

En el caso de dos hijos, la AUH alcanza los $226.100,22, mientras que la Tarjeta Alimentar suma $81.936, por lo que el ingreso combinado llega a $308.036,22.

Para familias con tres hijos, el monto mensual de AUH asciende a $339.150,33 y la Tarjeta Alimentar aporta $108.062, lo que eleva el total a $447.212,33.

Estos valores corresponden únicamente al pago mensual. El 20% retenido de la AUH no está incluido en estas cifras y se cobra aparte cuando se presenta la Libreta AUH con los controles correspondientes.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: cuándo cobro en mayo de 2026

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo.

Asignación por Embarazo (AUE): cuándo cobro en mayo de 2026