Un sanjuanino dio detalles del ciclón bomba que azota a los Estados Unidos

// Gabriela Varas

Rubén Castro, dejó en el 2001 la provincia en busca de oportunidades laborales. Llegó a New Jersy, una de los estados que está siendo azotado por la ola polar que afecta a Estados Unidos. En comunicación con sanjuan8.com relató cómo se vive con temperaturas extremas y dijo que extraña el calor de su tierra natal.

Este chimbero contó que para esta época es normal que el termómetro marque 12 grados bajo cero. Pero destacó que no es normal que se dé al Sur y en la costa Este del país del Norte. Por ejemplo en Miami hacía 30 años que no nevaba.

"Acá ya estamos preparados para pasar el invierno. Pero en aquellos estados no, porque es no es común. No sé si la gente tiene ropa especial para salir de sus casas, como lo tenemos nosotros", explicaba Rubén.

La ola polar, provocada por el fenómeno conocido como ciclón bomba, comenzó hace 10 días pero se acrecentó durante la jornada del miércoles y se extendería hasta el sábado. Este sanjuanino nos contó cómo se vive allí durante estos días.

"La vida sigue normalmente. En las casas estamos en remeras mangas largas y con calefacción, pero para salir es necesario, así sea para sacar la basura, ponerse camperas abrigadas", detalló Castro. El día arranca con el despeje de nieve, porque en dos horas se convierte en hielo y eso es peor. "Hay que salir con una pala, limpiar las entradas y los autos. El panorama es montañas de nieve por todos lados, porque todos hacemos lo mismo y vamos acumulando a los costados. Este jueves la acumulación fue de más de 30 centímetros. Eso apilado a los costados de las casa y autos hace que uno termine odiando la nieve", dijo risueño Castro.

Las clases fueron suspendidas y algunos organismos administrativos no trabajaron, pero el común de las personas realizó su jornada laboral normalmente. "El servicio meteorólogo es muy exacto. Acá si la situación se complica emiten un alerta, unas dos horas antes y esto permite que podamos llegar a nuestros hogares en caso que sea necesario", contaba desde la ciudad que se encuentra a 20 minutos, en autos, de la Gran Manzana.

Un detalle que remarcó es que ellos durante los meses de diciembre y enero están acostumbrados a recibir dos o tres nevadas fuertes. Por tal motivo cuentan con las previsiones para poder pasar este tipo de olas de frío. "Siempre recomiendan para esta época tener conservas en latas, agua y todo aquello que ayude a pasar dos o tres días en condiciones extremas. Nosotros como buenos sanjuaninos tenemos lentejas y porotos siempre".

Si bien se esperaba que este viernes las condiciones empeoraran Rubén contó que esperan una jornada con sol, pero frío, mientras que el sábado están pronosticadas lluvias. "Si esto es así es un alivio. El agua ayuda mucho a que la nieve baje", explicaba a sanjuan8.com