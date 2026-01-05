"
Turistas que viajen por Agua Negra tendrán WiFi público en la cordillera

El acceso se encuentra disponible en Guardia Vieja y en la Aduana, facilitando la comunicación de turistas, transportistas y personal que transita por la zona.

Viajeros y trabajadores disponen de Internet libre y gratuito en puntos estratégicos del paso internacional, mientras el Gobierno de San Juan ejecuta la instalación de tótems de emergencia con tecnología satelital para reforzar la asistencia en alta montaña.

El Gobierno de San Juan, a través de San Juan Innova, recuerda que se brinda el servicio de WiFi público, libre y gratuito en el Paso Internacional de Agua Negra hacia Chile, fortaleciendo la conectividad en uno de los corredores más importantes de la provincia. El acceso se encuentra disponible en Guardia Vieja y en la Aduana, facilitando la comunicación de turistas, transportistas y personal que transita por la zona.

El uso del servicio es simple e inmediato: solo es necesario activar el WiFi del celular, buscar la red “Gobierno de San Juan – SJ Innova” y presionar conectar. El sistema no requiere contraseña ni portal cautivo, lo que permite una conexión rápida, especialmente valiosa en un entorno de alta montaña donde la comunicación resulta clave.

En paralelo, la provincia avanza en un proyecto de infraestructura tecnológica y seguridad que contempla la instalación de cuatro tótems de emergencia en distintos puntos del Paso de Agua Negra. Estos dispositivos de última generación permitirán a los viajeros comunicarse de manera inmediata ante situaciones de emergencia.

Cada tótem contará con botón de emergencia, cámaras de seguridad con monitoreo remoto e Internet satelital, y funcionará de manera autónoma mediante paneles solares y baterías, garantizando operatividad continua aun en condiciones climáticas adversas. La estructura fue diseñada para soportar las exigentes condiciones de la alta montaña, como bajas temperaturas y fuertes vientos. Además, dos de los cuatro tótems incorporarán lectores de patentes, reforzando las tareas de control y seguridad en este paso internacional.

Con estas acciones realizadas entre San Juan Innova, perteneciente al Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda; el Ministerio de Minería y la Dirección de Vialidad Nacional, se concreta una estrategia integral que combina servicios ya operativos con nuevas obras en ejecución, orientadas a mejorar la conectividad, la seguridad y la asistencia en uno de los puntos más estratégicos y desafiantes del territorio provincial.

