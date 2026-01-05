Turistas que viajen por Agua Negra tendrán WiFi público en la cordillera

En paralelo, la provincia avanza en un proyecto de infraestructura tecnológica y seguridad que contempla la instalación de cuatro tótems de emergencia en distintos puntos del Paso de Agua Negra. Estos dispositivos de última generación permitirán a los viajeros comunicarse de manera inmediata ante situaciones de emergencia.

Cada tótem contará con botón de emergencia, cámaras de seguridad con monitoreo remoto e Internet satelital, y funcionará de manera autónoma mediante paneles solares y baterías, garantizando operatividad continua aun en condiciones climáticas adversas. La estructura fue diseñada para soportar las exigentes condiciones de la alta montaña, como bajas temperaturas y fuertes vientos. Además, dos de los cuatro tótems incorporarán lectores de patentes, reforzando las tareas de control y seguridad en este paso internacional.

Con estas acciones realizadas entre San Juan Innova, perteneciente al Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda; el Ministerio de Minería y la Dirección de Vialidad Nacional, se concreta una estrategia integral que combina servicios ya operativos con nuevas obras en ejecución, orientadas a mejorar la conectividad, la seguridad y la asistencia en uno de los puntos más estratégicos y desafiantes del territorio provincial.