Bajó la cantidad de muertes en siniestros viales en los últimos 4 años

En el mismo lapso, también se evidencia una reducción en la cantidad de personas fallecidas por siniestros viales. Mientras que en 2022 se registraron 105 víctimas fatales, los números descendieron progresivamente hasta 62 fallecidos.

Uno de los factores centrales de este resultado es el incremento de la presencia policial en la calle, reflejado en el aumento de actas de infracción labradas como mecanismo de control y disuasión. Tras registrar 28.992 infracciones en 2022, y con un marcado descenso en 2023 a 15.416, alcanzando 20.393 en 2024; los controles volvieron a intensificarse en el último período. En 2025 se labraron 26.457 multas de tránsito en los diferentes operativos.