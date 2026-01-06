Desde el año 2022 hasta la actualidad, San Juan registra una tendencia descendente de muertes en los siniestros viales, resultado del trabajo articulado entre planificación, control y prevención que impulsa la Secretaría de Seguridad junto a la Policía de San Juan. Las estadísticas oficiales muestran que los hechos viales pasaron de 10.036 siniestros en 2022 a 8.102 en el último período medido.
Bajó la cantidad de muertes en siniestros viales en los últimos 4 años
Los controles y la presencia policial en la vía pública permitieron reducir los siniestros viales y las muertes, mientras que aumentaron las infracciones.