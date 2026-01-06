"
Bajó la cantidad de muertes en siniestros viales en los últimos 4 años

Los controles y la presencia policial en la vía pública permitieron reducir los siniestros viales y las muertes, mientras que aumentaron las infracciones.

Desde el año 2022 hasta la actualidad, San Juan registra una tendencia descendente de muertes en los siniestros viales, resultado del trabajo articulado entre planificación, control y prevención que impulsa la Secretaría de Seguridad junto a la Policía de San Juan. Las estadísticas oficiales muestran que los hechos viales pasaron de 10.036 siniestros en 2022 a 8.102 en el último período medido.

En el mismo lapso, también se evidencia una reducción en la cantidad de personas fallecidas por siniestros viales. Mientras que en 2022 se registraron 105 víctimas fatales, los números descendieron progresivamente hasta 62 fallecidos.

Uno de los factores centrales de este resultado es el incremento de la presencia policial en la calle, reflejado en el aumento de actas de infracción labradas como mecanismo de control y disuasión. Tras registrar 28.992 infracciones en 2022, y con un marcado descenso en 2023 a 15.416, alcanzando 20.393 en 2024; los controles volvieron a intensificarse en el último período. En 2025 se labraron 26.457 multas de tránsito en los diferentes operativos.

operativos controles alcoholemia

Durante 2025 se realizaron 3.388 operativos de control de tránsito en rutas y zonas urbanas, con despliegues en distintos horarios, fechas especiales y puntos de alta circulación. Estos procedimientos no solo permitieron realizar prevención, sino también detectar hechos delictivos asociados, con 45 intervenciones de orden penal vinculadas a vehículos con pedido de secuestro y documentación apócrifa.

El abordaje integral se complementó con un eje educativo y comunitario, a través de más de 80 charlas de concientización vial en escuelas, capacitaciones a efectivos policiales y encuentros con organizaciones sociales. Además, el personal del D-7 participó en grandes eventos provinciales, nacionales e internacionales, garantizando seguridad y orden en contextos de alta concurrencia.

