Renunció el vicepresidente de Desamparados y expuso una interna dirigencial

Sánchez había desembarcado en la Comisión Directiva luego de la unificación de listas con Martín Sassul, un acuerdo político que permitió imponerse a Augusto Pérez Garro en las elecciones del 15 de agosto pasado. Aquella estrategia combinó experiencia dirigencial y renovación generacional, generando expectativas de estabilidad institucional.

Sin embargo, la convivencia interna fue breve. Según explicó el propio Sánchez, su alejamiento se aceleró tras advertir que decisiones relevantes comenzaron a tomarse sin consulta, tanto a él como al resto de los integrantes de la Comisión Directiva.

“Apatía y silencio”: el mensaje del ahora ex vicepresidente

A través de sus redes sociales, Sánchez expresó públicamente los motivos de su salida en un mensaje cargado de decepción. “Hoy 6 de enero, uno de los días más tristes de mi vida. Presenté mi renuncia al cargo de vicepresidente del club de mi vida, Sportivo Desamparados, por motivo de la apatía y silencio del señor presidente y sus amigos”, escribió, acompañando el posteo con el escudo del club.

Sus palabras apuntaron de manera directa al estilo de conducción de Sassul y a su círculo más cercano, dejando expuesta una fractura interna en la cúpula dirigencial.

El trasfondo futbolístico y una decisión sin consenso

La renuncia de Sánchez se dio pocos días después de que el club anunciara a Mauricio Del Cero como nuevo director técnico del plantel principal. De acuerdo a fuentes vinculadas a la institución, algunas resoluciones vinculadas al área futbolística no habrían sido consensuadas, lo que profundizó el malestar del dirigente y terminó de precipitar su salida.

La baja de Sánchez representa una pérdida significativa dentro del organigrama dirigencial de Desamparados. Ahora, la Comisión Directiva deberá reordenar su estructura, evitar que la crisis interna se profundice y sostener la gobernabilidad del club en un momento clave.

Mientras tanto, socios e hinchas siguen con atención el desarrollo de los acontecimientos, a la espera de definiciones que permitan recomponer el rumbo institucional y devolverle previsibilidad a la gestión.