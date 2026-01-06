El Giro del Sol vuelve a escena y pone a San Juan en modo ciclismo

La edición XXIV del Giro del Sol fue presentada oficialmente con la participación de dirigentes, autoridades y referentes del ciclismo, quienes destacaron la importancia de mantener la competencia en un contexto económico complejo y su peso dentro del calendario rutero provincial.

En ese marco, el presidente de la Unión Ciclista de la República Argentina, Jorge “Koki” Chica, remarcó el valor histórico de la carrera y su vínculo con la identidad local. “Es parte de la historia y de la esencia de los sanjuaninos. El Giro del Sol nació en 2002, después de una crisis muy fuerte del país, con la visión de que nuestros deportistas tuvieran una carrera para dar un paso más”, expresó.

Además, puso en relieve el posicionamiento de San Juan dentro del ciclismo nacional. “El calendario sanjuanino hoy es visualizado por ciclistas de todo el país. El ciclismo acá es más que un deporte: es una identidad cultural y social que la gente defiende y disfruta”, señaló.

Un punto de medición clave para la temporada

El Giro del Sol abrirá formalmente la etapa más intensa de la temporada rutera en la provincia. Para equipos y corredores, funcionará como una prueba de ajuste, donde se empieza a medir el estado físico, la estrategia y la confianza de cara a los compromisos más importantes del calendario.

La organización repartirá $3.420.000 en premios.

San Juan vuelve así a ocupar un lugar central dentro del ciclismo argentino, con competencias que cada verano refuerzan su rol de referencia nacional.

Las etapas del Giro del Sol 2026

Etapa 1 – Viernes 9 de enero

Salida y llegada en el Complejo Parque Norte.

image

Recorrido de 125,100 kilómetros, con circuitos urbanos y paso por Albardón, Angaco y San Martín. Aparecerán las primeras metas sprint bonificadas y tramos especiales, en un trazado que suele generar cortes y movimientos tácticos desde el inicio.

Etapa 2 – Sábado 10 de enero

La jornada más extensa y exigente.

image

Salida en Chimbas, paso por Ullum y un total de 152,800 kilómetros, con ascensos al Dique de Ullum y al Dique Punta Negra. Las metas de montaña comenzarán a marcar diferencias en la clasificación general.

Etapa 3 – Sábado 10 de enero

Contrarreloj individual en Ullum.

image

Un recorrido de 9,300 kilómetros, desde la Municipalidad hasta el Complejo Palmar del Lago. Cada corredor enfrentará al reloj en soledad, una instancia clave que suele resultar determinante.

Etapa 4 – Domingo 11 de enero

Cierre en Pocito – Caucete – Pocito.

image

Serán 147,600 kilómetros, con metas sprint, una meta de montaña y un circuito final con varias vueltas, ideal para una definición intensa y abierta hasta los últimos kilómetros.

Mucho más que una carrera

Más allá de lo deportivo, el Giro del Sol es una postal clásica del verano sanjuanino. Rutas, diques y calles de distintos departamentos volverán a llenarse de vecinos y aficionados que acompañan la caravana multicolor, en una provincia donde el ciclismo forma parte de la cultura popular.

Ubicada estratégicamente dentro del calendario de Ruta, la competencia se proyecta como el último gran ensayo antes de la Vuelta a San Juan. Para los equipos, una oportunidad clave de ajustar piernas y estrategias; para el público, una nueva invitación a vivir de cerca la pasión por el ciclismo.