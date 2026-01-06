"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > licitaciones

Licitaciones: el Gobierno excluyó a empresas con antecedentes de corrupción

El Gobierno nacional modificó el régimen de contrataciones públicas para fortalecer los mecanismos de exclusión de empresas o personas vinculadas a actos de corrupción.

La medida, oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, incorpora a los inhabilitados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas, obstructivas, o apropiación indebida, entre otras causales.

La administración subrayó que las contrataciones públicas deben realizarse con integridad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas, ya que la corrupción no solo afecta la confianza ciudadana en las instituciones, sino que también genera un uso ineficiente de los recursos estatales. Con esta actualización de normativas vigentes desde 2016 y 2018, se busca garantizar la efectividad de los filtros para evitar que empresas con antecedentes corruptos participen en licitaciones.

El cambio más relevante consiste en la sustitución del inciso i del artículo 68 del decreto 1030/2016 y del inciso i del artículo 5 del decreto 1169/2018. A partir de ahora, quedarán automáticamente excluidas las personas o empresas que figuren en las listas de inhabilitados de los bancos multilaterales por las prácticas señaladas.

Te puede interesar...

Además, las entidades y jurisdicciones responsables de las contrataciones deberán verificar activamente que los oferentes no estén incluidos en dichos padrones, dejando atrás la aceptación basada únicamente en declaraciones juradas formales.

En este sentido, el decreto reconoce que la causal de exclusión anterior resultaba difícil de aplicar porque los listados difundidos por el Banco Mundial y el BID no especificaban claramente la conducta sancionada. Esta situación, según el texto oficial, podría implicar una vulneración de los principios de legalidad, concurrencia e igualdad establecidos en la normativa.

La reforma afecta a los procedimientos de contratación relacionados con obras públicas, concesiones y provisión de bienes y servicios realizados por las jurisdicciones y entidades de la administración pública nacional. El decreto establece que la exclusión se mantendrá vigente mientras dure la inhabilitación dictada por los organismos multilaterales.

Esta nueva normativa entrará en vigor dentro de 15 días hábiles y será aplicable a todos los procesos de selección que se inicien a partir de ese momento, siempre que no requieran autorización previa.

Temas