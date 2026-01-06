Tras dos meses prófugo, detuvieron al acusado de balear a un hombre en Chimbas

El violento episodio ocurrió el 7 de noviembre de 2025, cerca de las 21 horas, en el barrio Santo Domingo. De acuerdo a la reconstrucción del caso, la víctima —identificada como Molina— había llegado al domicilio de su expareja para dejar a su hijo cuando fue sorprendido por Guzmán Silva.

El acusado se movilizaba en un Toyota Corolla y, sin mediar palabras, efectuó cinco disparos, que impactaron en la zona de los glúteos del hombre. Tras el ataque, escapó rápidamente del lugar.

Pese a la gravedad de las heridas, la víctima logró sobrevivir y quedó fuera de peligro, mientras que el agresor se dio a la fuga y permaneció prófugo durante semanas.

Investigación, fuga y captura

La causa quedó inicialmente caratulada como abuso de arma de fuego y fue instruida por la UFI Genérica, bajo la órbita del fiscal Ignacio Achem. En las primeras semanas se realizaron allanamientos y operativos, aunque sin resultados positivos.

Con el avance de la investigación, surgieron indicios firmes de que Guzmán Silva había salido de la provincia. Esa información permitió coordinar acciones con la Subdelegación Departamental de Investigaciones de San Vicente, que finalmente concretó la detención.

Con el exhorto judicial correspondiente, efectivos sanjuaninos viajaron a Buenos Aires y actualmente realizan el traslado del detenido a la provincia.

Qué cargos enfrentará y su situación judicial

Si bien la imputación inicial es por abuso de arma de fuego, la fiscal coordinadora Daniela Pringles, quien subroga la investigación, confirmó que también se analiza sumar el delito de portación ilegal de arma, ya que el acusado no tendría autorización para portar el arma utilizada.

A esto se suma un dato clave: Guzmán Silva cuenta con una condena previa en suspenso, lo que podría agravar su situación procesal. En caso de ser declarado culpable, la pena podría convertirse en efectiva y cumplirse en el Servicio Penitenciario Provincial.

Está previsto que este miércoles el acusado sea presentado ante el juez de feria, donde se realizará la audiencia de formalización de la investigación y Fiscalía solicitará prisión preventiva, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y el riesgo procesal.

La captura de “El Chileno” marca un punto de inflexión en una causa que generó fuerte preocupación en la comunidad y que, por la violencia del ataque, pudo haber tenido consecuencias aún más graves. A partir de ahora, será la Justicia sanjuanina la encargada de definir su futuro procesal.