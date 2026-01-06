Fuerte accidente frente al Parque de Mayo: Bomberos rescataron a un herido

Por motivos que aún son materia de investigación, un Toyota Etios bordó y un utilitario Peugeot Partner blanco colisionaron con violencia frente a La Glorieta, generando momentos de tensión entre los presentes. Tras el impacto, se advirtió que una persona permanecía dentro del Toyota y habría quedado atrapada, lo que activó un rápido operativo de emergencia.

Al lugar arribaron efectivos policiales, personal de Bomberos de San Juan y profesionales de emergencias médicas, quienes trabajaron durante varios minutos para liberar al ocupante del vehículo. Finalmente, el herido fue retirado del habitáculo y trasladado en ambulancia para recibir atención médica, aunque no trascendió oficialmente su estado de salud.

El choque provocó importantes daños materiales y la interrupción parcial del tránsito, mientras se realizaban las tareas de auxilio, control preventivo y peritajes correspondientes. Personal policial debió desviar la circulación por calles alternativas para evitar mayores congestiones en un horario de alta circulación.

Otro siniestro con heridos en Caucete

Horas antes, un segundo accidente de similares características se había registrado en el departamento Caucete, donde dos personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas al Hospital Rawson.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida de los Ríos y calle Córdoba, cuando un automóvil Volkswagen colisionó con una motocicleta en la que circulaban un hombre y una mujer. De acuerdo a la información recabada, el conductor del auto intentó realizar una maniobra de giro, mientras que la moto continuaba su marcha en línea recta, lo que derivó en el impacto.

Como consecuencia del choque, la mujer que viajaba como acompañante sufrió un corte profundo en una de sus piernas, mientras que el conductor del rodado menor presentó lesiones leves. Ambos fueron asistidos en el lugar y luego trasladados al nosocomio capitalino para una evaluación más completa.

El conductor del automóvil resultó ileso y permaneció en el lugar, colaborando con las actuaciones. En el sitio intervino personal de la Comisaría 9ª, que quedó a cargo de las pericias para determinar las circunstancias del siniestro.