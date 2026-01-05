El Ministerio de Gobierno informó que, debido a trabajos de reacondicionamiento edilicio, nueve delegaciones departamentales de la Dirección del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas permanecerán cerradas de manera provisoria, por lo que los turnos serán derivados a otras oficinas zonales para garantizar la continuidad de la atención al público.
El Registro Civil reacomoda turnos en delegaciones por tareas de reacondicionamiento
