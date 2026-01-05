"
El Registro Civil reacomoda turnos en delegaciones por tareas de reacondicionamiento

El Ministerio de Gobierno informó que, debido a trabajos de reacondicionamiento edilicio, nueve delegaciones departamentales de la Dirección del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas permanecerán cerradas de manera provisoria, por lo que los turnos serán derivados a otras oficinas zonales para garantizar la continuidad de la atención al público.

A continuación, se detallan las delegaciones afectadas y las correspondientes derivaciones de turnos:

  • Ejército de Los Andes: cerrada hasta el 30 de enero de 2026.

    Los turnos se derivan a Villa Krause y Coloso.

  • Angaco: cerrada hasta el 8 de enero de 2026.

    Los turnos se derivan a Albardón y San Martín.

  • Niquivil: cerrada hasta el 12 de enero de 2026.

    La atención se deriva a la delegación de Jáchal.

  • Pocito Norte: cerrada hasta el 19 de enero de 2026.

    Los turnos se atenderán en Pocito Centro.

  • Tamberías: cerrada hasta el 5 de enero de 2026 y nuevamente desde el 26 al 30 de enero de 2026.

    La atención se deriva a la delegación de Calingasta.

  • Chimbas Este: cerrada hasta el 27 de enero de 2026.

    Los turnos se derivan a Chimbas Centro.

  • 9 de Julio: cerrada del 16 al 23 de enero de 2026, y los días 27 y 29 de enero y 3 de febrero.

    La atención se traslada a la delegación de 25 de Mayo.

  • Médano de Oro: cerrada del 2 al 13 de febrero de 2026.

    Los turnos se atenderán en la delegación Ex Coloso.

Desde el Ministerio de Gobierno recomendaron a los ciudadanos verificar con anticipación la sede asignada para sus trámites. Para conocer la ubicación, tipos de trámites y datos de contacto de cada delegación departamental, se puede consultar la información oficial disponible a través de los canales institucionales del Registro Civil.

