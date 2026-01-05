El Registro Civil reacomoda turnos en delegaciones por tareas de reacondicionamiento

A continuación, se detallan las delegaciones afectadas y las correspondientes derivaciones de turnos:

Ejército de Los Andes: cerrada hasta el 30 de enero de 2026. Los turnos se derivan a Villa Krause y Coloso.

Angaco: cerrada hasta el 8 de enero de 2026. Los turnos se derivan a Albardón y San Martín.

Niquivil: cerrada hasta el 12 de enero de 2026. La atención se deriva a la delegación de Jáchal.

Pocito Norte: cerrada hasta el 19 de enero de 2026. Los turnos se atenderán en Pocito Centro.

Tamberías: cerrada hasta el 5 de enero de 2026 y nuevamente desde el 26 al 30 de enero de 2026. La atención se deriva a la delegación de Calingasta.

Chimbas Este: cerrada hasta el 27 de enero de 2026. Los turnos se derivan a Chimbas Centro.

9 de Julio: cerrada del 16 al 23 de enero de 2026, y los días 27 y 29 de enero y 3 de febrero. La atención se traslada a la delegación de 25 de Mayo.