Tres alumnos de 5° llegaron a una final nacional y van por un viaje a Buenos Aires

Bajo la tutoría de la docente Romina Guerra y bajo el seudónimo de equipo "Fusión Dinamita", los niños presentaron el escrito titulado "El mensaje de la botella". La propuesta pedagógica del concurso exige adaptar mitos y leyendas locales a problemáticas actuales como el acoso escolar. Para ello, los chicos tomaron como referencia la historia de Deolinda Correa y la reconfiguraron en un relato reflexivo que superó sucesivas instancias de evaluación nacional entre miles de trabajos presentados.

El camino hacia la final implicó quedar preseleccionados entre las 60 mejores obras de la Argentina hasta recibir la confirmación del paso a la etapa definitiva. El equipo ganador obtendrá un viaje a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un incentivo de alto valor cultural para los chicos.