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Tres alumnos de 5° llegaron a una final nacional y van por un viaje a Buenos Aires

Mateo Vera, Ian Ruiz y Ciro Páez, estudiantes de quinto grado de la Escuela Presidenta Avellaneda de Chimbas, avanzaron a la final del concurso internacional "Alumnitos, Argentina te escuchamos".

Tres alumnos sanjuaninos alcanzaron una instancia histórica en el certamen internacional "Alumnitos, Argentina te escuchamos". Se trata de Mateo Vera, Ian Ruiz y Ciro Páez, estudiantes de quinto grado de la Escuela Presidenta Avellaneda del departamento Chimbas, quienes lograron posicionarse entre las mejores producciones literarias del país y son los únicos representantes del nivel primario clasificados en toda la región de Cuyo.

Bajo la tutoría de la docente Romina Guerra y bajo el seudónimo de equipo "Fusión Dinamita", los niños presentaron el escrito titulado "El mensaje de la botella". La propuesta pedagógica del concurso exige adaptar mitos y leyendas locales a problemáticas actuales como el acoso escolar. Para ello, los chicos tomaron como referencia la historia de Deolinda Correa y la reconfiguraron en un relato reflexivo que superó sucesivas instancias de evaluación nacional entre miles de trabajos presentados.

El camino hacia la final implicó quedar preseleccionados entre las 60 mejores obras de la Argentina hasta recibir la confirmación del paso a la etapa definitiva. El equipo ganador obtendrá un viaje a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un incentivo de alto valor cultural para los chicos.

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Tras recibir la autorización oficial del Ministerio de Educación para iniciar la campaña pública, la comunidad educativa de Chimbas lanzó una convocatoria masiva a todos los sanjuaninos. Para apoyar al equipo sanjuanino, la votación digital quedará habilitada a partir de este lunes a las 10:30 hs a través del sitio web alumnitos.com, donde se deberá buscar la obra "El mensaje de la botella".

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