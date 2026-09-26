Tres alumnos sanjuaninos alcanzaron una instancia histórica en el certamen internacional "Alumnitos, Argentina te escuchamos". Se trata de Mateo Vera, Ian Ruiz y Ciro Páez, estudiantes de quinto grado de la Escuela Presidenta Avellaneda del departamento Chimbas, quienes lograron posicionarse entre las mejores producciones literarias del país y son los únicos representantes del nivel primario clasificados en toda la región de Cuyo.
Tres alumnos de 5° llegaron a una final nacional y van por un viaje a Buenos Aires
Mateo Vera, Ian Ruiz y Ciro Páez, estudiantes de quinto grado de la Escuela Presidenta Avellaneda de Chimbas, avanzaron a la final del concurso internacional "Alumnitos, Argentina te escuchamos".