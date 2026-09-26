Video: el error de Colapinto que provocó el choque con Gasly

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Con una maniobra imprudente, golpeó el costado izquierdo del Alpine de de su compañero y ambos se cruzaron en la pista, lo que hizo que el francés golpeara el McLaren de Norris.

Tanto Gasly como el vigente campeón del mundo quedaron eliminados inmediatamente por el choque. Colapinto, en cambio, regresó a la pista pero rápidamente comprobó que su auto también estaba dañado.

El argentino fue a boxes para un chequeo y los mecánicos advirtieron que la parte trasera del auto estaba averiada, por lo que el equipo determinó que no volviera al circuito.

Así, de forma abrupta y con mucha frustración, se terminó una prueba en la que Alpine estaba perfilado para sumar puntos con dos dos pilotos.