Franco Colapinto tuvo un momento fatal en el Gran Premio de Azerbaiyán, al provocar un choque con su compañero Pierre Gasly que dejó fuera de carrera a los dos autos de Alpine. El incidente, que también generó el abandono de Lando Norris, se produjo en el reinicio de la prueba tras un Safety Car que había ingresado por el siniestro que Alex Albon contra uno de los muros del circuito urbano de Bakú.
Video: el error de Colapinto que provocó el choque con Gasly
Una mala maniobra del argentino originó la colisión con su compañero y provocó un final inesperado por la escudería francesa en el circuito urbano de Bakú.