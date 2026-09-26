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UPCN sumó su tercera victoria en Brasil y va por el cierre ante Joinville

El equipo sanjuanino derrotó 3-0 a ADV Jaraguá y mantiene su invicto en la Copa Internacional Brasil Atacadista, que se disputa en Santa Catarina.

UPCN San Juan Vóley consiguió este sábado su tercera victoria consecutiva en la Copa Internacional Brasil Atacadista, que se disputa en el Ginásio da Univille, en Joinville, Santa Catarina. El equipo sanjuanino superó por 3-0 a ADV Jaraguá, con parciales de 25-9, 25-16 y 25-16, en una actuación que dominó de principio a fin.

UPCN marcó diferencias desde el comienzo y sostuvo el control del partido durante los tres sets. La presión desde el saque, una defensa sólida y el trabajo sobre la red fueron determinantes para limitar las posibilidades de su rival y resolver el encuentro en sets corridos.

Al igual que en sus anteriores presentaciones, el cuerpo técnico continuó aprovechando la competencia para analizar alternativas y probar distintas formaciones. Fabián Armoa realizó variantes a lo largo del encuentro, sumando minutos de juego y evaluando diferentes combinaciones dentro del plantel en esta etapa de preparación.

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Con este resultado, UPCN acumula tres triunfos en tres presentaciones en el certamen: comenzó con una victoria 3-1 frente a Fluminense, luego superó 3-0 a Vôlei APAN Blumenau y ahora volvió a imponerse en sets corridos ante ADV Jaraguá.

Última presentación

UPCN cerrará su participación este domingo a las 19:30, cuando enfrente al local Joinville Vôlei.

El campeón de la Copa Internacional Brasil Atacadista se definirá por puntos, por lo que el equipo sanjuanino buscará completar el torneo con el mejor resultado posible y continuar sumando rodaje de cara a la temporada 2026/27.

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