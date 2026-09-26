UPCN sumó su tercera victoria en Brasil y va por el cierre ante Joinville

UPCN marcó diferencias desde el comienzo y sostuvo el control del partido durante los tres sets. La presión desde el saque, una defensa sólida y el trabajo sobre la red fueron determinantes para limitar las posibilidades de su rival y resolver el encuentro en sets corridos.

Al igual que en sus anteriores presentaciones, el cuerpo técnico continuó aprovechando la competencia para analizar alternativas y probar distintas formaciones. Fabián Armoa realizó variantes a lo largo del encuentro, sumando minutos de juego y evaluando diferentes combinaciones dentro del plantel en esta etapa de preparación.