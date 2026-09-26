UPCN San Juan Vóley consiguió este sábado su tercera victoria consecutiva en la Copa Internacional Brasil Atacadista, que se disputa en el Ginásio da Univille, en Joinville, Santa Catarina. El equipo sanjuanino superó por 3-0 a ADV Jaraguá, con parciales de 25-9, 25-16 y 25-16, en una actuación que dominó de principio a fin.
UPCN sumó su tercera victoria en Brasil y va por el cierre ante Joinville
El equipo sanjuanino derrotó 3-0 a ADV Jaraguá y mantiene su invicto en la Copa Internacional Brasil Atacadista, que se disputa en Santa Catarina.