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Un joven robó un celular, lo redujeron los vecinos y murió en la comisaría

Un hombre de 26 años alojado en la Comisaría Segunda por el presunto robo de un celular falleció en la mañana de este sábado 26 de septiembre.

La Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales inició actuaciones para determinar la causa del fallecimiento de un joven de 26 años registrado durante la mañana de este sábado 26 de septiembre en la Comisaría Segunda. El sujeto permanecía alojado en la dependencia policial desde las 06:00 horas, vinculado a un procedimiento del Fuero Especial de Flagrancia.

De acuerdo con el informe preliminar difundido por los funcionarios judiciales, el individuo fue aprehendido en la vía pública por tres transeúntes que auxiliaron a un menor de 17 años al que le había robado el teléfono celular. Una vez trasladado a la sede policial, el detenido sufrió una primera descomposición que requirió la asistencia de una ambulancia del servicio de emergencias médicas.

Cerca de las 08:30, en momentos en que el personal policial disponía el traslado del aprehendido hacia la oficina del Médico Legista, el sujeto se descompensó por segunda vez. Ante la emergencia se solicitó nuevamente la presencia médica, pero al arribar el personal sanitario únicamente pudo constatar el deceso.

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Las autoridades judiciales a cargo de la causa, encabezadas por los fiscales Roberto Ginsberg y Agostina Ventimiglia, dispusieron las medidas de rigor en el lugar del hecho y ordenaron el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia que precisará el motivo del deceso.

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