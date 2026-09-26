La Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales inició actuaciones para determinar la causa del fallecimiento de un joven de 26 años registrado durante la mañana de este sábado 26 de septiembre en la Comisaría Segunda. El sujeto permanecía alojado en la dependencia policial desde las 06:00 horas, vinculado a un procedimiento del Fuero Especial de Flagrancia.
Un joven robó un celular, lo redujeron los vecinos y murió en la comisaría
Un hombre de 26 años alojado en la Comisaría Segunda por el presunto robo de un celular falleció en la mañana de este sábado 26 de septiembre.