Un joven robó un celular, lo redujeron los vecinos y murió en la comisaría

De acuerdo con el informe preliminar difundido por los funcionarios judiciales, el individuo fue aprehendido en la vía pública por tres transeúntes que auxiliaron a un menor de 17 años al que le había robado el teléfono celular. Una vez trasladado a la sede policial, el detenido sufrió una primera descomposición que requirió la asistencia de una ambulancia del servicio de emergencias médicas.

Cerca de las 08:30, en momentos en que el personal policial disponía el traslado del aprehendido hacia la oficina del Médico Legista, el sujeto se descompensó por segunda vez. Ante la emergencia se solicitó nuevamente la presencia médica, pero al arribar el personal sanitario únicamente pudo constatar el deceso.