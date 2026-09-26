Las condiciones primaverales continúan afianzándose en la provincia de San Juan con una jornada de sol pleno y temperaturas en continuo ascenso. Según el informe oficial actualizado a las 06:16 por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este sábado 26 de septiembre se pronostica una temperatura máxima que alcanzará los 31°C.
Sábado primaveral en la provincia con una máxima de 31°C y cielo despejado
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana caluroso en San Juan. Para este sábado 26 de septiembre se prevé una jornada con cielo despejado y un marcado ascenso térmico que llevará el termómetro hasta los 31°C.