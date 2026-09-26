"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > sábado

Sábado primaveral en la provincia con una máxima de 31°C y cielo despejado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana caluroso en San Juan. Para este sábado 26 de septiembre se prevé una jornada con cielo despejado y un marcado ascenso térmico que llevará el termómetro hasta los 31°C.

Las condiciones primaverales continúan afianzándose en la provincia de San Juan con una jornada de sol pleno y temperaturas en continuo ascenso. Según el informe oficial actualizado a las 06:16 por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este sábado 26 de septiembre se pronostica una temperatura máxima que alcanzará los 31°C.

El día comenzó con una mañana fresca pero agradable, registrando 14°C a las 08:00 horas, valor que coincidió con la temperatura mínima prevista para la jornada. El reporte matutino detalló además una humedad del 43%, presión de 942.6 hPa y viento leve del sector Sur circulando a 17 km/h, con visibilidad óptima de 15 kilómetros.

Con el correr de las horas, el sol radiante impulsará el ascenso del termómetro durante la tarde, marcando el inicio de un fin de semana con jornadas calurosas y estables. Desde los organismos oficiales recomiendan mantener una adecuada hidratación y utilizar protección solar ante la prolongada exposición al sol durante las horas de mayor radiación.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar