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Los docentes universitarios anunciaron un paro de 72 horas para esta semana

El Frente Sindical de Universidades Nacionales fijó una medida de fuerza por 72 horas a partir del miércoles 30 de septiembre.

Los gremios docentes de las universidades nacionales endurecieron su plan de lucha y confirmaron un paro de actividades por hasta 72 horas que comenzará este miércoles 30 de septiembre. La medida fue resuelta por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y buscará llevarse adelante en conjunto con la CONADU Histórica en respuesta al fracaso de las negociaciones paritarias con el Gobierno nacional.

Desde la conducción sindical aclararon que la medida de fuerza se suspenderá únicamente si las autoridades nacionales otorgan antes del martes 29 la recomposición salarial del 33,4% fijada por la Ley de Financiamiento Universitario. En la última mesa de negociación, el Ejecutivo ofreció un incremento del 3%, propuesta que fue rechazada de plano por los representantes de los trabajadores al considerar que resta actualizar cerca del 30% del poder adquisitivo.

El conflicto se agudiza mientras la Casa Rosada prepara la apelación contra el fallo del juez federal Martín Cormick, quien le dio al Gobierno un plazo de cinco días para acreditar el cumplimiento total de la medida cautelar que exige la recomposición de los haberes docentes y no docentes, así como la actualización de becas. Como parte del plan de acción, el Frente Sindical ratificó la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria para el próximo 15 de octubre.

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