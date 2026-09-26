Los gremios docentes de las universidades nacionales endurecieron su plan de lucha y confirmaron un paro de actividades por hasta 72 horas que comenzará este miércoles 30 de septiembre. La medida fue resuelta por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y buscará llevarse adelante en conjunto con la CONADU Histórica en respuesta al fracaso de las negociaciones paritarias con el Gobierno nacional.
Los docentes universitarios anunciaron un paro de 72 horas para esta semana
El Frente Sindical de Universidades Nacionales fijó una medida de fuerza por 72 horas a partir del miércoles 30 de septiembre.