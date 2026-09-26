Los docentes universitarios anunciaron un paro de 72 horas para esta semana

Desde la conducción sindical aclararon que la medida de fuerza se suspenderá únicamente si las autoridades nacionales otorgan antes del martes 29 la recomposición salarial del 33,4% fijada por la Ley de Financiamiento Universitario. En la última mesa de negociación, el Ejecutivo ofreció un incremento del 3%, propuesta que fue rechazada de plano por los representantes de los trabajadores al considerar que resta actualizar cerca del 30% del poder adquisitivo.

El conflicto se agudiza mientras la Casa Rosada prepara la apelación contra el fallo del juez federal Martín Cormick, quien le dio al Gobierno un plazo de cinco días para acreditar el cumplimiento total de la medida cautelar que exige la recomposición de los haberes docentes y no docentes, así como la actualización de becas. Como parte del plan de acción, el Frente Sindical ratificó la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria para el próximo 15 de octubre.