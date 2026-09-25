Aire acondicionado en colectivos: reclamo de la UTA y respuesta del Gobierno

Desde el gremio señalaron que ya hubo contacto con El Triunfo y que la empresa manifestó su intención de solucionar el inconveniente.

La postura del gremio

El reclamo de la UTA apunta tanto a las condiciones en las que trabajan los choferes como a las que enfrentan los pasajeros durante las jornadas de temperaturas elevadas.

Desde el sindicato sostienen que el problema se repite durante esta época del año y plantean que algunas empresas desconectarían los sistemas de refrigeración o realizarían modificaciones que impedirían su utilización.

Según la postura gremial, esto estaría relacionado con un intento de reducir el consumo de combustible. La UTA anunció que recorrerá las empresas para controlar que los equipos puedan ser utilizados con normalidad.

El planteo también incluye la situación de los trabajadores que, según denunciaron algunos choferes, podrían recibir sanciones cuando encienden el aire acondicionado de las unidades durante los días de mayor calor.

Qué dijo Transporte

Frente al reclamo, el secretario de Transporte, Marcelo Molina, señaló que desde el área se intimó a las empresas de la Red Tulum por la falta de aire acondicionado en jornadas de altas temperaturas.

El funcionario indicó que, cuando comenzaron los controles, más del 50% de las unidades no contaba con refrigeración, mientras que actualmente seis de las nueve empresas que integran el sistema ya tendrían el 100% de sus flotas equipadas.

Sin embargo, Molina aclaró que el control no se limita a comprobar que los colectivos tengan instalado el sistema.

El objetivo es verificar que los equipos efectivamente funcionen cuando las condiciones climáticas lo requieran. Esa tarea forma parte de los controles que debe realizar Transporte, en conjunto con las obligaciones que corresponden a las empresas concesionarias.

De esta manera, el debate no pasa solamente por la existencia de equipos de aire acondicionado en los colectivos, sino por garantizar que puedan utilizarse durante los días en que las temperaturas hacen necesario su funcionamiento.

El reclamo de los choferes

Los trabajadores de El Triunfo también expresaron su malestar por las condiciones que deben afrontar durante las jornadas de intenso calor.

A través de registros difundidos públicamente, algunos conductores señalaron que hay unidades modernas cuyos sistemas de refrigeración estarían desconectados o inhabilitados, lo que genera altas temperaturas tanto en el puesto de conducción como en el interior de los colectivos.

Los choferes también denunciaron que encender los equipos podría derivar en sanciones disciplinarias, situación que reclaman que sea revisada. El pedido de los trabajadores apunta a que la empresa garantice el funcionamiento de los sistemas de refrigeración y que se terminen las eventuales sanciones vinculadas con su utilización.

Mientras la UTA anunció que realizará sus propios controles, Transporte aseguró que continuará verificando que los aires acondicionados no solo estén instalados, sino que funcionen cuando el calor lo haga necesario.